Борис Джонсон опережает соперников на выборах лидера партии

Борис Джонсон уверенно победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Британии. Вместе с ним проходной барьер предолели еще четверо кандидатов - министры правительства Терезы Мэй Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид.

В ходе прошедшего во вторник второго тура депутаты-тори Палаты общин, которые голосуют на этом этапе выборов, отсеяли только одного кандидата - бывшего министра по делам Брекзита Доминика Рааба. Он не смог набрать нужные для выхода в следующий тур 33 голоса.

Джонсон же собрал 126 голосов, что уже практически гарантирует выход в финал: до финального тура голосует только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Отрыв Джонсона от ближайшего преследователя, его преемника на посту министра иностранных дел Ханта, составляет 80 голосов.



В среду и четверг пройдут следующие туры, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов.

Когда останутся два кандидата, выбирать будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это по планам Консервативной партии произойдет в конце июля, сообщает Би-би-си.