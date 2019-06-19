Совместная следственная группа, выясняющая обстоятельства катастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донецкой области Украины, в среду впервые официально назовет имена людей, которых она считает причастными к трагедии и в отношении которых, как ожидается, властями Нидерландов будет начато уголовное преследование. Еще за несколько часов до этого второй канал общественного телевидения страны, NPO2, назвал их имена.

Три из четырех названных NPO2 фамилий уже фигурировали в независимых расследованиях о катастрофе "Боинга": это командир 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска Сергей Борисович Мучкаев, отставной российский разведчик Сергей Николаевич Дубинский (позывной "Хмурый"), командующий 2-м отделом "ГРУ ДНР" Олег Юлдашевич Пулатов (​позывной "Гюрза") и – это самое неожиданное – полковник Вооруженных сил Украины Иван Николаевич Безъязыков, который был взят в плен в "ДНР", отпущен, а затем обвинен украинскими властями в госизмене. По данным СМИ Нидерландов, именно показания Безъязыкова легли в основу обвинения.

О том, что в среду представители следствия назовут имена первых подозреваемых в крушении рейса MH17, еще в понедельник сообщило информационное агентство Reuters и несколько голландских СМИ. Как уточнила во вторник заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, речь идет о 4 людях. О том, что следствие по делу "Боинга" переходит к стадии определения конкретных лиц, ответственных за крушение рейса MH17, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке говорил еще год назад, в мае 2018-го, когда возглавляемая им Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT, включает в себя представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины) официально заявила о причастности России к произошедшему. По данным расследования JIT, "Боинг" был сбит из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. "Бук" был переправлен на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, из России и возвращен в Россию сразу после катастрофы.

По словам Вестербеке, утром в среду, 19 июня, о новых данных расследования лично проинформируют родственников погибших, которых он специальным письмом пригласил в Нидерланды еще 14 июня. Вслед за этим состоится пресс-конференция, которая намечена на 13 часов (14 часов по московскому времени). Ее прямую видеотрансляцию с переводом на русский язык можно будет смотреть здесь:

Россия в ответ на все заявления о ее причастности к катастрофе "Боинга" утверждала, что принадлежащие ей установки "Бук" никогда не пересекали украинскую границу. Версии российской стороны с момента катастрофы "Боинга" менялись, как узоры в калейдоскопе, от якобы сбивших его украинских истребителей, которые с помощью фотомонтажа были неумело помещены на показанный по "Первому каналу" спутниковый снимок, до версии о том, что самолет был сбит из украинской установки "Бук", поскольку ракета, фрагменты которой были найдены на месте катастрофы, производилась в СССР и была снята с вооружения российской армии.

Все эти версии были опровергнуты данными из открытых источников и независимыми экспертами. Россия считает, что ее несправедливо не допускают до процесса расследования, на что Фред Вестербеке отвечал в 2018 году, что Москва так и не ответила ни на один из заданных следствием вопросов.

Выводы Совместной следственной группы практически всегда совпадают с данными, которые получают с помощью исследования открытых источников расследователи международной группы Bellingcat. Ее представители не раз подтверждали, в том числе в интервью Радио Свобода, что делятся найденной информацией с JIT, однако не могут повлиять на сам ход расследования или предсказать, какая информация будет использована в официальных выводах следствия. Ранее расследователям Bellingcat удалось подтвердить принадлежность установки "Бук" к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ, узнать бортовой номер установки, из которой был сбит "Боинг", проследить ее маршрут по территории России и Украины с помощью общедоступных снимков из социальных сетей, а также установить точное место, откуда была выпущена сбившая пассажирский самолет ракета. Этот роковой выстрел унес жизни 298 человек, в том числе 198 подданных Нидерландов. В среду Bellingcat публикует новое масштабное исследование, в котором раскрываются ранее не называвшиеся в связи с катастрофой "Боинга" имена сепаратистов "ДНР" и "ЛНР". В их числе и один из тех, кого, как ожидается, официально назовут голландские следователи: Олег Пулатов. Значительная часть расследования посвящена также Сергею Дубинскому, о причастности которого к катастрофе в Bellingcat писали еще 2 года назад.

Bellingcat уже называл и другие имена людей, которые, по данным группы, причастны к доставке "Бука" из России в Украину и к его перевозке к селу Снежное. В их числе – действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны РФ Николай Федорович Ткачёв и высокопоставленный сотрудник ГРУ Олег Иванников. По основной версии Bellingcat, которую представители расследовательской группы несколько раз описывали в интервью Радио Свобода, "Боинг", скорее всего, был сбит непреднамеренно – сепаратисты ошибочно приняли его за украинский военно-транспортный самолет.

Новое исследование Bellingcat основано на телефонных переговорах сепаратистов, перехваченных Службой безопасности Украины в день катастрофы, 17 июля, а также в предшествовавшие и последовавшие за ней дни. Часть этих переговоров была опубликована в открытом доступе самой СБУ и Совместной следственной группой. Всего Украина передала Совместной следственной группе записи около 150 тысяч перехваченных звонков. Расследователям Bellingcat удалось идентифицировать практически всех остававшихся неназванными лиц, отвечавших за перемещение ракетной установки "Бук" по захваченной сепаратистами территории Украины. Им также удалось прояснить роль, которую играли в трагедии высокопоставленные командиры сепаратистов и их кураторы из ГРУ – Сергей Дубинский, Игорь Стрелков, Игорь Безлер, Александр Ходаковский и другие.

"Мы надеемся, что наши находки помогут Совместной следственной группе в их расследовании, поскольку у нее гораздо больше ресурсов и путей получения информации, чем у нас, – говорит Радио Свобода участник расследовательской группы Bellingcat Арик Толер, – тем не менее JIT, скорее всего, уже знает большую часть или практически всю информацию, изложенную в этом расследовании. Если это так, мы надеемся, что оно поможет общественности понять на уровне мельчайших деталей, как трагедия рейса MH17 стала возможной, кто и что конкретно делал в тот день, 17 июля 2014 года".

"Птичка полетела к вам". Группа Безлера

После катастрофы "Боинга" СБУ опубликовала, в числе прочих, два перехваченных телефонных разговора, участником которых был Игорь Николаевич Безлер, 53-летний уроженец Крыма, гражданин России и один из самых известных командиров сепаратистов Донбасса, где за ним закрепилась кличка Бес. В декабре 2017 года Безлер с разрешения российских спецслужб уже давал показания Совместной следственной группе, которая предполагает, что именно через контролируемые им территории "Бук" перегоняли по маршруту Донецк – Енакиево – Торез – Снежное (откуда и был сделан роковой выстрел по "Боингу"). В этих показаниях, как сообщал со ссылкой на свои источники телеканал "Настоящее время", Бес отрицал причастность к катастрофе.

Первый из двух перехваченных СБУ разговоров состоялся между Безлером и человеком, которого он называет позывным Наёмник, всего за 2 минуты до крушения – в 16 часов 18 минут, если верить данным украинской спецслужбы. Наёмник предупреждает Безлера о том, что в его направлении "летит птичка" – очевидно, имя в виду самолет:

– Николаич.

– Да, Наёмник.

– "Птичка" полетела к вам.

– "Птичка" к нам полетела?

– Да, одна пока.

– Разведчик или большая?

– Не видно за тучами, высоко сильно.

– Все, понял, принял. Объявите наверх.

Наёмник, как следует из этого разговора, был одним из первых, кто заметил "Боинг" Малайзийских авиалиний в небе и доложил об этом своему командиру – Безлеру. Из беседы также можно сделать вывод, что оба ее участника предполагают, что речь идет об украинском военном или военно-транспортном самолете.

Личность человека, стоящего за позывным Наёмник, до сегодняшнего дня никогда публично не раскрывалась. В Bellingcat утверждают, что им удалось вычислить его с помощью второй аудиозаписи, на которой слышен голос Безлера и которая была сделана спустя 20 минут после катастрофы. На этой записи Безлер докладывает о произошедшем человеку, которого СБУ идентифицировало как сотрудника ГРУ Василия Геранина. Сам Геранин неоднократно отрицал, что на записи слышен его голос, но в контексте определения того, кем был Наёмник, это не столь важно: важнее, что в разговоре упоминается, что самолет упал "за Енакиево", то есть Безлер в этот момент, скорее всего, находился перед Енакиево", в своем штабе в Горловке. Оперируя известным из открытых источников маршрутом "Боинга" перед попаданием в него ракеты, в Bellingcat делают вывод, что самолет был замечен Наёмником в районе города Дзержинск (ныне Торецк). Единственное, что не стыкуется с этой версией, – время звонка, указанное СБУ, однако, предполагают в Bellingcat, оно могло быть указано ошибочно.

Дзержинск в июле 2014 года находился на самой границе с подконтрольной украинским властям территорией Донецкой области. Авторы исследования выяснили, что комендантом Дзержинска и командующим местным "ополчением" был подчиненный Безлера Валерий Александрович Стельмах. В своих профилях в социальных сетях (например, в "Одноклассниках") он именует себя как "Валерий наёмник", хотя помимо этой клички пользовался позывным Батя. Догадку о том, что именно Стельмах первым заметил "Боинг" в небе над контролируемой сепаратистами территорией, подтверждает его характерный голос, который сложно спутать с чьим-либо другим. Достаточно сравнить голос Стельмаха на записи звонка Безлеру и, например, в этом видеоинтервью.

Дзержинск (Торецк) – родной город Валерия Стельмаха, ветерана войны в Афганистане. В Украине он объявлен в розыск за терроризм. На видео он показывает украинский паспорт, однако, вполне вероятно, имеет и российское гражданство: Стельмах утверждает, что воевал в Чечне и Югославии. Всего через 4 дня после катастрофы рейса MH17 Дзержинск был взят под контроль украинской армией. Судя по публикациям Стельмаха в социальных сетях, он успел покинуть город до этого и с 2015 года живет в России, предположительно – в Ростовской области. По мнению расследователей Bellingcat, его роль в крушении "Боинга" не стоит недооценивать – именно Стельмах стал первым высокопоставленным военным так называемой "ДНР", заметившим самолет в небе и доложившим о нем командиру (Безлеру), причем не подвергая сомнению версию о том, что речь идет об украинском военном самолете. Не исключено, что именно его категоричная оценка, с которой Игорь Безлер не стал спорить, и привела в итоге к тому, что экипаж "Бука" выстрелил по "Боингу" через несколько минут после упомянутого выше телефонного разговора.

В перехваченных СБУ разговорах фигурируют и другие члены группы Безлера, в частности некий Минёр и его "группа". "Только что сбили самолет. Группа Минёра. За Енакиево упал", – говорит Безлер Геранину. Еще в одном перехваченном разговоре сепаратисты с позывными Майор и Грек делают предположение, что "Боинг" якобы сбили "казаки с Чернухинского блокпоста".

В Bellingcat изучили эти разговоры и посты, которые публиковал в "Живом журнале" один из участников "группы Минёра" Евгений Крыжин, российский доброволец, приехавший воевать в Донбасс с Дальнего востока. Самим "Минёром" оказался Игорь Иванович Украинец, 1971 года рождения, уроженец Днепропетровской области. Как утверждали украинские СМИ, в 2016 году он прошел обучение в Михайловской войсковой артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Свой позывной Минёр получил за разминирование здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года. В июле 2014 года, незадолго до сбития "Боинга", командир сепаратистов Игорь Стрелков обвинял Украинца в сдаче села Николаевка в окрестностях Славянска (как впоследствии самого Стрелкова многократно обвиняли в сдаче Славянска).

Авторы исследования Bellingcat отмечают, что Безлер в разговоре с Гераниным не говорит прямо о причастности Минёра к сбитию "Боинга". То, как построена его фраза, оставляет простор для интерпретаций: например, Безлер мог попросту блефовать перед российским разведчиком, чтобы показать успех своих подчиненных, или иметь в виду, что самолет был сбит над зоной ответственности группы, все в том же Дзержинске – в первые минуты после катастрофы командиры сепаратистов еще не знали достоверно, где упал "Боинг" и где он был сбит. Так или иначе, заключают авторы исследования, у Игоря Украинца и его солдат вряд ли могли быть технические средства для поражения гражданского лайнера на большой высоте. Еще одна версия, выдвигаемая расследователями, основывается на анонимном интервью неназванного "ополченца" агентству Reuters 25 июля 2014 года. В нем говорится, что Минёр и его группа могли быть причастны к транспортировке "Бука" в Снежное – и именно поэтому Безлер упоминает Минёра в разговоре с Гераниным.

Примерно так же – неразберихой первых минут после трагедии – в Bellingcat объясняют и появление версии о сбивших "Боинг" "казаках с Чернухинского блокпоста", которую обсуждают Майор и Грек. Чернухино находится уже в Луганской области, в 20 километрах от места падения "Боинга" и примерно в 42 километрах от места запуска сбившей его ракеты. В то же время "Бук" должен был проезжать Чернухино на пути из России в Украину, и по одной из версий, о которых говорится в расследовании Bellingcat, Майор мог слышать о появлении установки на "Чернухинском блокпосту" и решить, что выстрел был произведен оттуда. Майора авторам расследования удалось идентифицировать как Игоря Николаевича Афонина, жителя Горловки и одного из подчиненных Игоря Безлера. Грека – как Александра Афендикова, командира сепаратистов из Енакиево (сам Афендиков в разговоре с одним из расследователей Bellingcat отрицал, что голос на перехваченных разговорах принадлежит ему). Несмотря на то что все эти люди вряд ли имеют непосредственное отношение к катастрофе рейса MH17, в Bellingcat полагают, что их свидетельства о происходившем среди сепаратистов в первые минуты и часы после трагедии может представлять значительный интерес для Совместной следственной группы. Игорь Афонин в марте 2016 года был найден повешенным в Горловке: по одной из версий, его смерть связана с расследованием фактов воровства в "3-й отдельной мотострелковой бригаде" "ДНР", где он занимался материально-техническим обеспечением.

Батальон "Восток" и Александр Ходаковский

Александр Ходаковский до событий "русской весны" руководил в Донецке Центром специальных операций СБУ по Донецкой области. В 2014 году он возглавил одно из крупнейших вооруженных формирований сепаратистов "ДНР" – батальон "Восток". С катастрофой "Боинга" Малайзийских авиалиний Ходаковского, как утверждают в Bellingcat, связывает два перехваченных СБУ телефонных разговора – в них руководитель разведки "ДНР" Сергей Дубинский (Хмурый), которого Bellingcat связывает с ГРУ ВС РФ, беседует с людьми, которых украинские спецслужбы идентифицировали как Бурята и Саныча.

Эти разговоры, если верить СБУ, состоялись утром 17 июля. На записи Бурят спрашивает, куда ему "грузить красавицу", которую он "только что привез в Донецк". "Хмурый" отвечает: "Это то, о чем я думаю?" – "Да, Бук, Бук", – подтверждает его догадку Бурят. Еще через несколько минут Хмурый обсуждает уже с другим собеседником, Санычем, куда нужно доставить ракетную установку. Получив инструкции, он делает еще один звонок одному из своих подчиненных: "Посмотри по карте, Первомайское. Где-то в том районе располагаешься. Твоя задача – охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь".

​Личности Дубинского-Хмурого было посвящено большое расследование Bellingcat, о котором Радио Свобода подробно писало в феврале 2017 года. Теперь стал известен и человек, скрывающийся за позывным Саныч. Он и Бурят могли иметь непосредственное отношение к транспортировке "Бука", и их показания могут представлять значительный интерес для международного следствия. Сам Сергей Дубинский отрицает какую-либо причастность к транспортировке "Бука".

В разговоре с Бурятом Дубинский предупреждает его, что "Бук" должен присоединиться к колонне танков батальона "Восток". В беседе с Санычем он спрашивает, куда подогнать трейлер с "Буком", чтобы поставить его в колонну. Позже в одном из интервью Хмурый подтверждал, что накануне катастрофы "Боинга" Ходаковский предложил ему укрепить силы тремя танками из своего батальона. В этом же интервью Дубинский упоминает подчиненного Ходаковского – Сан Саныча. Авторы расследования Bellingcat предполагают, что Саныч на пленках СБУ – это Александр Александрович Семёнов, родившийся в Донецке 21 декабря 1967 года, заместитель Ходаковского в "Востоке" и впоследствии "вице-премьер ДНР по экономике". Судя по его аккаунтам в социальных сетях, сейчас Семёнов продолжает жить в Донецке. Ходаковский, которому удалось избежать неприглядной участи многих других командиров "ДНР" и "ЛНР", в 2018 году переехал в Россию.

Bellingcat оценивает роль батальона "Восток" в транспортировке "Бука" как не самую значительную – вопреки тому, что мы слышим на аудиозаписях, танки "Востока" не были запечатлены на видео вместе с "Буком". Сам Ходаковский также отрицал в интервью, что его танки когда-либо находились рядом с установкой. В то же время в разговоре с журналистом агентства Reuters Ходаковский признавал, что ему было известно о наличии "Бука" у сепаратистов.

Куда важнее то, говорится в исследовании Bellingcat, что Ходаковский после катастрофы "Боинга" пытался помочь скрыть "черные ящики" самолета от сотрудников ОБСЕ. Об этом он говорит, например, в перехваченном СБУ разговоре Ходаковского с двумя сотрудниками "МЧС ДНР", в том числе с Алексеем – вероятнее всего, главой ведомства Алексеем Кострубицким.

Гюрза и Библиотекарь (он же Бурят)

В следующей части материала Bellingcat говорится еще о двух представителях сепаратистов, имевших непосредственное отношение к катастрофе "Боинга". Это человек с позывным Гюрза, которого Сергей Дубинский упоминает в телефонном разговоре, опубликованном СБУ спустя день после трагедии, а также Библиотекарь, упомянутый Дубинским в той же беседе. Разговор, как утверждает украинская спецслужба, происходит в 9.45 утра. В отличие от других опубликованных СБУ прослушек, здесь собеседник Дубинского назван просто "террористом ДНР". Это может означать, что на момент публикации в СБУ не знали ни позывного, ни настоящего имени собеседника главы "ГРУ ДНР".

– Слушай меня внимательно. Сейчас за мотелевским кольцом с Библиотекарем созвонись, будет стоять ты понял, что. Берёшь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Остальных оставляешь здесь. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

– Я понял.

– Где-то в том районе располагаешься, вытягиваешь туда своих, кто у тебя остался. Твоя задача – резерв. Плюс охрана вот этой штуки, которую ты сейчас поведешь. Гюрза туда тоже подтянется. Если что, я на связи.

Библиотекарь остается единственным персонажем перехваченных телефонных переговоров, личность которого пока не удалось установить. Зато из текста иска Украины в Международный суд ООН и приложенных к нему расшифровок телефонных переговоров сепаратистов можно узнать, что за этим позывным скрывается тот же человек, что и за позывным Бурят, который спрашивал Дубинского, "куда ему грузить красавицу", то есть "Бук". При этом Bellingcat удалось идентифицировать Гюрзу: это, как считают расследователи, Олег Юлдашевич Пулатов, на тот момент – командующий 2-м отделом "ГРУ ДНР". Идентифицировать Пулатова помогли сообщения на популярных у лидеров сепаратистов форумах forum-antikvariat.ru и glav.su, где он под ником Халиф общался с Игорем Стрелковым (писавшим под ником Котыч) и все тем же Дубинским (писавшим под ником Плохой солдат).

В одном из сообщений Халиф опубликовал фрагмент личной переписки с Плохим солдатом, в котором тот обращался к нему по имени – Олег. Позже эта информация была подхвачена администратором еще одного форума, "Русское отечество". Фотографии Пулатова-Гюрзы нашлись на сайте Киевского высшего общевойскового командного училища, которое он закончил в 1990 году. Там же опубликована копия благодарственной грамоты, выданной Пулатову "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству" президентом России Владимиром Путиным в феврале 2002 года.

Олег Пулатов служил в ВДВ, откуда был уволен в 2008 году в звании подполковника, в 2014 году пытался оспорить это решение в суде. В октябре 2014 года суд Ульяновска удовлетворил иск сожительницы Пулатова, требовавшей лишить его права пользования жилым помещением, поскольку он не проживает в квартире с 2013 года и "находится в зоне боевых действий". О неприглядном положении дел Пулатова к тому моменту, когда он попал в "ДНР", писал на упомянутых выше форумах и Сергей Дубинский. В 2018 году Пулатов был арестован в Луганске и провел в заключении 80 дней, выйдя на свободу 15 июля – за два дня до 4-й годовщины катастрофы "Боинга" (за что его "бросили на подвал", как следует из сообщений Пулатова на форуме, не понял и он сам). Помимо аккаунта в социальной сети "ВКонтакте", где Пулатов появлялся онлайн 12 июня, он ведет два аккаунта в "Одноклассниках". Один из них называется "Святой Сталин", второй – "Халифат Святого Сталина" (причем название написано на арабском языке). С этих аккаунтов Пулатов несколько раз заливал видео и фото на форум forum-antikvariat.ru, также в них указана его дата рождения – 24 июля 1966 года. В 2017 году Пулатов писал на этом форуме, что прибыл на место крушения рейса MH17 через 20 минут. Он признал, что положил начало растиражированной впоследствии версии о том, что самолет был изначально наполнен мертвыми телами – якобы потому, что трупы на месте падения лайнера были "вздувшимися". Где Пулатов живет сейчас, достоверно неизвестно: 17 июля, через два дня после выхода "с подвала" в Луганске он писал: "Нахожусь на нашей территории... в правовой зоне (не банановой молодой и гордой республики)..."

За сутки до сбития "Боинга", 16 июля 2014 года, Пулатов появляется на видео вместе с Игорем Стрелковым, который рассказывает корреспонденту LifeNews об атаке на село Мариновка. Место съемки этого видео удалось геолоцировать как поле к северо-западу от села Степановка, всего в 3 с небольшим километрах от места пуска ракеты из "Бука". На записи Пулатов прерывает интервью Стрелкова, чтобы доложить о минометном обстреле со стороны украинской армии. Стрелков приказывает Пулатову окружить расчет противника и атаковать его. Кадр из этого видео, на котором он снят со спины, Пулатов затем использует в качестве одной из своих аватарок в "Одноклассниках".

​Крот, Рязань, Змей, Боцман

Заключительный раздел нового масштабного исследования Bellingcat посвящен сепаратистам из других телефонных прослушек, опубликованных СБУ и Совместной следственной группой. В них некие Олег и Лёня, как утверждает JIT, обсуждают путь к полю, с которого был осуществлен пуск ракеты по "Боингу", в день катастрофы.

В материалах иска Украины к России в Международный суд ООН (англ., .pdf) есть расшифровка этой беседы, и там ее участники уже названы позывными – Крот и Змей. Крот присутствует и на опубликованной СБУ записи, где он беседует с Игорем Стрелковым. Эта запись была опубликована украинской спецслужбой 25 июля 2014 года в качестве доказательства обстрелов украинских войск в Донецкой области, которые российская армия производила с российской территории.

Личности Крота и Змея раскрыл сам Сергей Дубинский в одном из постов на форуме glav.su. Крот оказался "бывшим комендантом Константиновки, майором Харченко Леонидом Владимировичем". В интернете можно найти видеоинтервью Харченко 2015 года, где он представляется по имени и называет себя "начальником 2-го отдела ГРУ ДНР" – это означает, что он был подчиненным Пулатова летом 2014 года, а затем, судя по всему, занял его место, и подтверждает предположение о том, что они оба находились вблизи места катастрофы "Боинга" 17 июля 2014 года. Харченко родился 10 января 1972 года в Константиновке. Чем он занимался до войны на востоке Украины – неизвестно. Леонид Харченко присутствует также еще на двух записях, опубликованных JIT, в которых отчитывается перед Дубинским об успешной доставке "Бука" обратно в Россию. Где Харченко находится сейчас, неизвестно, однако в 2017 году пользователь ВКонтакте Андрей Комчатов оставил под одним из постов Игоря Стрелкова несколько комментариев, из которых следует, что Крот был убит в Ростовской области России именно по той причине, что слишком много знал о причинах катастрофы "Боинга".

Еще один телефонный разговор сепаратистов, опубликованный Совместной следственной группой в 2015 году в рамках призыва к свидетелям дать показания о катастрофе "Боинга", произошел вечером 17 июля между Кротом-Харченко и человеком с позывным Рязань. Рязань жалуется Кроту, что один из членов экипажа "Бука" отстал от своих, потерялся и пришел на его блокпост. Харченко приказывает Рязани немедленно доставить его в Снежное – ближайший населенный пункт к месту пуска ракеты по "Боингу". Помимо прочего, этот диалог является еще одним косвенным подтверждением того, что сбившей "Боинг" установкой "Бук" управлял российский экипаж, плохо ориентировавшийся в незнакомой местности.

По характерному тембру голоса расследователям Bellingcat удалось идентифицировать Рязань как Эдуарда Гилазова, подчиненного Харченко из разведбатальона "Крот". Он пропал без вести и был признан погибшим в 2015 году. Змей был идентифицирован как Олег Шарпов, участник боев в Славянске, Новопавловке ("ЛНР"), командир разведвзвода под позывным Змей Большой. В сентябре 2014 года Шарпов был тяжело ранен и умер 3 ноября 2014-го из-за оторвавшегося тромба.

Наконец, последний герой масштабного исследования Bellingcat – сепаратист с позывным Боцман. На опубликованных СБУ записях он предлагает Сергею Дубинскому помощь, в то время как Дубинский жалуется на сложную боевую обстановку и упоминает, что утром получил долгожданный "Бук". "Вчера две "сушки" сбили, сегодня еще вторую", – говорит Дубинский Боцману, еще не зная, что сбит гражданский самолет.

Боцман, говорится в исследовании Bellingcat, был идентифицирован как офицер из окружения Игоря Безлера, воевавший в Чечне и Афганистане. Летом 2014 года он возглавлял оборону Горловки от украинской армии, а до этого участвовал в боях за Славянск, потеряв там глаз. Боцман, предположительно, умер в России в январе 2016 года от пневмонии, после чего его боевые товарищи и родной брат раскрыли его полное имя – Сергей Сергеевич Поваляев. О том, как удалось связать Боцмана и Поваляева, подробнее можно прочитать здесь.

"ГРУ ДНР" под руководством Сергея Дубинского и его подчиненных, говорится в заключении исследования, было ответственно за доставку "Бука" в Украину и его скорейший вывоз в Россию после катастрофы "Боинга". Игорь Безлер и его подчиненные были первыми, кто заметил самолет 17 июля и ошибочно приняли его за украинский военный борт – хотя по-прежнему неясно, давали ли они команду сбить лайнер российскому экипажу "Бука". Все эти действия производились с санкции самого высокопоставленного на тот момент участника событий, Игоря Стрелкова (Гиркина). По словам авторов расследования, оно полностью основано на открытых источниках и лишь проливает дополнительный свет на события 17 июля 2018 года. Многих из участников этих событий уже нет в живых, причем смерть некоторых из них выглядит крайне подозрительно.

Полностью восстановить хронологию произошедшего и понять, кто отдавал приказ стрелять по "Боингу", можно лишь с помощью свидетельских показаний – голландские следователи обещали анонимность и безопасность каждому свидетелю, но откликнулся ли кто-нибудь на их призыв, пока не известно. В феврале 2019 года правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы в связи с гибелью рейса MH17 в небе над Донбассом. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой "позитивными и конструктивными": "Дипломатические контакты установлены для того, чтобы понять, сможем ли мы начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", – цитировал его слова "Голос Америки". В то же время заместитель главы МИД России Александр Грушко подтвердил готовность России "к диалогу", но посетовал, что сведения, которые предоставляли нидерландским следователям российские специалисты в рамках правового сотрудничества, до сих пор не были учтены. Когда начнется суд по делу о катастрофе "Боинга", пока неизвестно, однако уже в ноябре 2018 года группа родственников погибших подала в ЕСПЧ иск против России, указав, что российское государство отказывается предоставить Международной следственной группе нужные сведения по этому делу, а уже переданная ею информация является заведомо ложной.