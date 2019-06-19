Главу московского района от "Единой России" освистали во время митинга

Главу московского муниципального округа Царицыно освистали во время митинга против строительства магистрали "Юго-восточная Хорда". Видео с места протеста опубликовано в Youtube-канале "Новости без вранья". Собравшиеся возмутились членством главы района Елены Самышевой в партии "Единая Россия".

При этом Самышева пришла на митинг выразить поддержку местным жителям, которые выступают против строительства новой автомагистрали. Однако после слов "да, я являюсь членом партии Единая Россия" люди стали кричать, из-за чего глава района некоторое время не могла продолжать выступление. После этого Самышева всё-таки смогла произнести речь.