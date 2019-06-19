Эрдоган призвал к международному расследованию смерти Мурси

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал провести международное расследование причин смерти бывшего лидера Египта Мохаммеда Мурси. Тот умер в понедельник во время судебного заседания, на котором рассматривалось дело о госизмене в его отношении.

Эрдоган заявил, что "сделает всё возможное", чтобы факт смерти Мурси был расследован на международном уровне, например управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. "Мурси двадцать минут лежал в страданиях на полу судебного зала и никто ему не помог. Мурси убили", – заявил Эрдоган.

Накануне в Стамбуле прошла молитва в память о бывшем президенте Египта, который так же, как и Эрдоган, придерживался идей политического ислама. Во время молитвы Эрдоган заявил, что не верит в то, что смерть Мурси была естественной.

В среду министр иностранных дел Египта подвёрг эти слова критике, не говоря при этом прямо, что речь идёт именно о Турции и о её лидере.

"Подобные должностные лица заявляют об уважении к демократии и правам человека, при этом их действия указывают, что они лишь пытаются удержать власти любыми методами, что превращает их тиранические диктатуры", – сказал Ахмед Хафез, добавив, что считает подобные слова "нарочной попыткой политизировать естественную смерть".