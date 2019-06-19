Зеленский: все виновные в гибели "Боинга" должны предстать перед судом

Украина, Нидерланды и Австралия приветствовали предварительные результаты работы Совместной следственной группы по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года.

На борту самолёты были 298 человек, все они погибли.

В среду на основании данных следствия прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к гибели "Боинга" трёх граждан России и одного гражданина Украины – все они имели отношение к вооружённым отрядам пророссийских сепаратистов так называемой "ДНР". Это бывший командующий силами сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчинённых. Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолёт, на контролируемую сепаратистами территорию. Их объявят в международный розыск. При этом следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых из России и Украины, но будет настаивать на допросе подозреваемых. Начало суда в Нидерландах запланировано на март 2020 года, обвиняемых могут судить заочно.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на скамье подсудимых в конце концов окажутся не только те, обвинения в адрес которых были выдвинуты в среду, но и все остальные причастные к катастрофе и гибели людей.

О необходимости привлечь всех виновных к ответственности говорится и в заявлении МИД Австралии. В Совместную следственную группу входят, кроме вышеназванных трёх стран, также Малайзия и Бельгия.

На пресс-конференции было также объявлено, что следователи продолжат поиск других виновных в катастрофе "Боинга", и не исключено предъявление новых обвинений. Предполагается, что экипаж "Бука" мог быть из России. Кроме того, следователи объявили, что продолжат расследовать "цепочку командования", чтобы установить, кто все же отдал приказ направить "Бук" из России на восток Украины.

МИД России выступил с критикой заявлений, сделанных в среду в Нидерландах представителями Совместной следственной группы, расследующей катастрофу "Боинга". "В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД России считает, что в ходе пресс-конференции международной следственной группы в Гааге "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства" причастности России к гибели "Боинга".

Игорь Стрелков заявил агентству "Интерфакс", что подчинённые ему отряды сепаратистов – которых он называет "ополченцами" – не сбивали малайзийский "Боинг". Он отказался давать показания следствию.

Дубинский в интервью Би-би-си заявил о своей непричастности к гибели "Боинга" и сказал, что не видит смысла сотрудничать со следствием.