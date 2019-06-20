Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину в коррупции в ходе судебного заседания в Тяньцзине на севере Китая. Об этом 20 июня сообщила партийная газета Коммунистической партии Китая "Женьминь жибао" со ссылкой на бюллетень официальной информации.
Хунвэй, возглавлявший Интерпол с 2016 года, исчез в сентябре прошлого года во время поездки в Китай. В октябре власти страны сообщили, что он был задержан по обвинениям в получении взяток. Он был исключён из компартии решением Центральной комиссии компартии по проверке дисциплины.
До избрания главой Интерпола, Хунвэй занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая и обладал значительным политическим весом в стране. Его жена настаивает, что уголовное преследование чиновника вызвано политическими причинами. В мае она получила убежище во Франции.
- В Интерпол, созданный для объединения усилий правоохранительных органов разных государств, входят 190 стран. Мэн Хунвэй сменил на посту главы организации француженку Мирей Баллестрази. Его назначение вызвало критику со стороны правозащитных организаций. По данным "Международной амнистии", Китай может использовать Интерпол для задержания живущих за границей диссидентов.
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