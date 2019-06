Прыщ на лбу. Евгений Фирсов – о Голунове и системе абсурда

История с задержанием и счастливым освобождением Ивана Голунова, согласитесь, выглядела бы очень странно, если бы она резко закончилась самим фактом освобождения и прекращением уголовного преследования. Разумеется, история должна была родить в гражданском обществе некую актуальную повестку. И она её родила: о каких-то вопросах заговорили с каким-то уровнем громкости, но при этом некоторые темы оказались в тени. Один из важнейших, на мой взгляд, вопросов остался совершенно незатронутым, хотя он не раз раскрывался разными людьми в разных ситуациях.

Весь этот (и не только этот) беспредел со стороны полицейских, следствия, прокуратуры возможен только в ситуации, когда одна из ветвей власти, судебная, фактически узурпирована. Может ли общество, в котором одна (как минимум) из трех ветвей власти – власть суда является профанацией, поскольку суды превратились в департамент по легализации любой чуши, которую занесёт полиция или следствие, вообще претендовать хоть на какое-то место в ряду развитых стран? Многие в России полностью свыклись с самим этим фактом, но при этом требуют чего-то такого, как если бы они жили в высокоразвитом государстве.

В Индексе верховенства права (Rule of Law Index, The World Justice Project), раздел Уголовное правосудие, Россия занимает 101-ю строчку из 126, находясь ниже Зимбабве, Того, Сьерра-Леоне и Мозамбика. В рейтинге Всемирного банка Worldwide Governance Indicators в разделе Rule of Law (Верховенство права) Россия занимает похожую позицию – 163-е место из 209 стран.

Эта ситуация видится мне следующим образом: у организма обширное злокачественное поражение, и вот на лбу вскочил какой-то не то нарыв, не то фурункул, один из бесчисленных симптомов или проявлений. Случился подброс наркотиков неугодному режиму человеку. В его частном случае все бросились на спасение, сплоченно выступили и – здесь можно облегченно выдохнуть – отбили парня. Замечательно, что судьбу человека не удалось сломать привычными российскими методами.

Сказать, что Россия – цивилизованное государство, будет огромным лукавством

Неимоверными усилиями преодолели, победили одно из тысяч симптоматических проявлений, но ключевая проблема никуда не ушла. Мало того, о ней и говорили-то немного, если вообще говорили. Вырвать парня из железных челюстей консолидацией журналистского ресурса оказалось проще, чем если бы события разворачивались в суде, хотя бы и с двумя дюжинами адвокатов. Судиться против репрессивной машины ­– почти то же самое, что играть в карты с шулерами. Метко выразились израильские журналисты: "В России снять обвинения с невиновного может только Путин".

Суда в России фактически нет. Фундаментальная формула существования цивилизованного государства – разделение власти, одной из ветвей которой является независимый суд, – в России не используется и не работает. Тогда, вероятно, можно сказать: да, это какой-то конструкт – даже, наверно, государство таким бывает, разве мало в мире самых разных причудливых форм совместного проживания населения, и все они называются государствами! Но на этом – всё. Сказать, что Россия – цивилизованное государство, будет огромным лукавством. А потому будут ещё сотни и тысячи таких эксцессов, только, возможно, не таких ярких и заметных. Не на лбу.

В корне ошибочным является тезис: "Если сегодня подбросили Ивану, то завтра могут подбросить кому угодно". Завтра будут подбрасывать вовсе не потому, что сегодня подбросили Ивану, а потому, что право и суд как категории в России даже не на задворках, а в выгребной яме (см. вышеприведенные рейтинги).

Но ведь какие-то вопросы всё же были подняты в связи с событиями вокруг Ивана Голунова? Один из них – правоприменительная практика в отношении ст. 228 УК РФ. Оказывается, что осужденных по этой статье как-то подозрительно много. Куда же смотрела "прогрессивная общественность" раньше? Разве это только вчера выяснилось? Вероятно, второй поднятой темой следует считать "Закон и справедливость для всех", под таким лозунгом 16 июня в Москве прошёл санкционированный митинг. Название можно перефразировать так: "За всё хорошее, против всего плохого", а по существу это мероприятие напоминало какое-то, извините, шапито с бессмысленным попурри из лозунгов и заявлений. Это заставляет вспомнить известное изречение о том, что каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. Отдельного упоминания заслуживают подмеченные Леонидом Бершидским очереди, чтобы постоять в одиночном пикете "с осторожными, неполитическими формулировками" ­– протест по правилам, установленным системой, которая фундаментальные права и правила давно попрала. Всё это: и подмена в повестке принципиальных вопросов второстепенными темами, и протест по правилам, "согласно очереди" – наводит на такую мысль: ещё немного, и мы начнём со всей твердостью требовать у властей заменить полицейские наручники на их более удобную, усовершенствованную модель. Хотя, пожалуй, нет. Жизнь показывает, что, скорее, будем не "требовать со всей твердостью", а просить на коленях.

