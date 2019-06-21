Глава Пушкинского района Подмосковья задержан по делу о взятке

Сотрудники ФСБ задержали главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. 19 июня в его кабинете прошли обыски. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте чиновника, сообщили РБК близкие к расследованию дела источники.

Евгений Жирков возглавил Пушкинский район в феврале. До этого он был главой Балашихи.В июне 2017-гоон подал в отставку на фоне скандала с мусорным полигоном "Кучино". Во время прямой линии с президентом на полигон пожаловались жители Балашихи. По указанию Владимира Путина свалку закрыли за один день.

По словам одного из собеседников РБК, обвинение Жиркова связано в том числе и с опубликованным в 2017 году в интернете видео. На нём человек, похожий на Евгения Жиркова, распределял наличные между своими приближенными и обсуждал откаты от предпринимателей за контракты. Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты федерального центра судебной экспертизы Минюста России.