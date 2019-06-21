Оштрафованный за фразу о "сказочном Путине" пожаловался в ЕСПЧ

Юрий Картыжев, ставший первым в России гражданином, привлеченным к административной ответственности по статье об оскорблении представителей власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом газете "Ведомости" рассказал адвокат Международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

В заявлении в Страсбургский суд Картыжев указывает, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения. Его комментарии не относились к личности Владимира Путина, а касались исключительно эффективности внутренней и внешней политики, в частности расходования средств федерального бюджета, отметил адвокат. Кроме того, Картыжевтакже жалуется на размытые формулировки в законе и на размер назначенного емуштрафа, который вдвое превышает его ежемесячный доход.

В апреле суд в Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей 34-летнего жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева, который сделал репост на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" двух видеороликов. К ним он добавил текст, частью которого было словосочетание "Путин – сказочный *******". Суд постановил, что в опубликованных записях содержались оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.