Грузинская оппозиция анонсировала новый митинг у здания парламента

Грузинская оппозиция запланировала новую акцию протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси. В ночь на пятницу местная полиция разогнала там демонстрацию с антиправительственными и антироссийскими лозунгами. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули, в ходе митинга пострадали 69 человек.

Лидеры оппозиции сообщили журналистам, что настаивают на немедленной отставке председателя парламента Ираклия Кобахидзе, отставке министра внутренних дел Георгия Гахария и начале обсуждения в парламенте инициативы о проведении внеочередных парламентских выборов, передаёт корреспондент Радио Свобода. Акция намечена на 18 часов по московскому времени.

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