В Гонконге протестующие заблокировали штаб-квартиру полиции

В Гонконге тысячи протестующих против закона об экстрадиции собрались у штаб-квартиры полиции, сообщает "Би-Би-Си". Правоохранительные органы попросили демонстрантов разойтись, но о задержаниях или применении силы пока не сообщается.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, но не прекратили её полностью. Это привело к новым протестам. В прошлые выходные, как писали СМИ, на улицы вышли около двух миллионов человек.