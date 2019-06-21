В Минусинске завуч снимала у второклассников отпечатки пальцев

В городе Минусинске Красноярском крае заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №16 Нина Пирогова снимала отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж. Об этом телеканалу "Тон" рассказала мать одного из учеников, сообщает "Медиазона".

По словам Екатерины Покидовой, в конце учебного года завуч позвала восьмилетних детей в свой кабинет "под предлогом некоего расследования пропажи карманных денег" и заставила сдать отпечатки пальцев. После этого, как утверждает мать второклассника, её сын боится ходить в школу.

В разговоре с местным изданием "Проспект мира" директор школы Антон Титов рассказал свои версию произошедшего. По его словам, "технически это было не снятие отпечатков. У педагога не былокрасящего вещества. "Она показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные — покажут того, кто украл деньги", сказал директор школы.

Однако завучу Пироговой назначили дисциплинарное взыскание. В местной прокуратуре изданию сообщили, что проводят проверку.