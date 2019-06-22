Кремль назвал условием возобновления авиаперевозок в Грузию "исчезновение угрозы для россиян"         

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условием возобновления авиаперевозок в Грузию "исчезновение угрозы для россиян". Об этом он рассказал в пятницу вечером агентству РБК.

"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", — заявил он. Как будет оцениваться отсутствие угроз — не сообщается.

21 июня Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан из России в Грузию. Запрет введен "в целях обеспечения национальной безопасности", сроки действия в нём не уточняются.

Перед этим российский МИД РФ рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Грузию ради безопасности.

Вечером в четверг, 20 июня, около десяти тысяч человек собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси. Оппозицию возмутило участие поддержавшего независимость Абхазии и Южной Осетии депутата российской государственной думы в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Часть митингующих выступали с антироссийскими лозунгами.

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