В Махачкале полиция задержала восьмерых журналистов, освещавших пикет в поддержку редактора местной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Серия одиночных пикетов проходила у здания отдела полиции. Полицейские попросили журналистов зайти внутрь на беседу, а потом сообщили им о задержании. Через полчаса их отпустили.

Перед этим полиция задержала бывшего главреда издания "Молодежь Дагестана" Шамиля Абашилова, пикетировавшего здание республиканской прокуратуры. Он так же был отпущен.

После того, как задержанные были отпущены, пикеты продолжились у здания прокуратуры.