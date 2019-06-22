В Махачкале полиция задержала восьмерых журналистов, освещавших пикет в поддержку редактора местной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".
Серия одиночных пикетов проходила у здания отдела полиции. Полицейские попросили журналистов зайти внутрь на беседу, а потом сообщили им о задержании. Через полчаса их отпустили.
Перед этим полиция задержала бывшего главреда издания "Молодежь Дагестана" Шамиля Абашилова, пикетировавшего здание республиканской прокуратуры. Он так же был отпущен.
После того, как задержанные были отпущены, пикеты продолжились у здания прокуратуры.
- Абдулмумин Гаджиев работает редактором в отделе "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик". По версии следствия, он с 2013 года финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Журналист эти обвинения отрицает. Один из свидетелей по делу сообщил, что его пытали.
- В пятницу три еженедельных газеты Дагестана – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – вышли с одинаковой первой страницей в поддержку Гаджиева. Его коллеги считают дело сфабрикованным. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.
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