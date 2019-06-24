Нидерландский фонд MH17 призывает не возвращать Россию в ПАСЕ

Нидерландский фонд помощи родственникам жертв крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом попросил не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В письме, направленном в ПАСЕ, руководство фонда выражает обеспокоенность перспективами возвращения России в эту европейскую организацию и просит выдвинуть Москве ряд условий для, сообщает нидерландское издание Telegraaf.
Руководитель фонда Пит Плоег призывает ПАСЕ потребовать от России "твердых и явных гарантий" безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17.
24 июня в ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе. Вернут ли Москве право голоса, которого её лишили в 2014 году вскоре после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В 2016 году Москва заявила о бойкоте ПАСЕ, а год спустя прекратила платить взносы за членство в Совете Европы.
- О готовности ПАСЕ к возвращению России говорится в заявлении, принятом главами МИД 47 государств − членов Совета Европы на заседании в Хельсинки, 17 мая. Против предложения тогда голосовали представители Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы.
- 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил резолюцию, согласно которой даже если полномочия членов делегации оспариваются или пересматриваются, они не могут быть лишены права голоса, права на выступление и права на представительство в ассамблее и относящихся к ней структурах.
- Самолет "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. В их числе – 193 голландца. Прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины. Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" на территорию, контролируемую сепаратистами, из которого предположительно был сбит самолёт.