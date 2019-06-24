Нидерландский фонд MH17 призывает не возвращать Россию в ПАСЕ

Нидерландский фонд помощи родственникам жертв крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом попросил не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В письме, направленном в ПАСЕ, руководство фонда выражает обеспокоенность перспективами возвращения России в эту европейскую организацию и просит выдвинуть Москве ряд условий для, сообщает нидерландское издание Telegraaf.



Руководитель фонда Пит Плоег призывает ПАСЕ потребовать от России "твердых и явных гарантий" безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17.

24 июня в ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе. Вернут ли Москве право голоса, которого её лишили в 2014 году вскоре после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В 2016 году Москва заявила о бойкоте ПАСЕ, а год спустя прекратила платить взносы за членство в Совете Европы.