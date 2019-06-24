"Политика рулит туризмом". Кто больше пострадает от запрета полетов в Грузию

Запрет для российских авиакомпаний совершать полеты в Грузию и мораторий на продажу туров туда из-за не прекращающихся в Тбилиси политических манифестаций вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну. Об этом в понедельник пишет "Коммерсант". По данным издания, авиаперевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 миллиардов рублей. Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" оценила возможные потери страны от "туристического эмбарго" со стороны России в сто миллионов долларов.

В российской туристической отрасли уверены, что потери от запрета полетов в Грузию неизбежны. К тому же решение о запрете было принято в разгар летнего сезона, что не оставило туроператорам времени на перестройку маршрутной сети. Также есть риск, что часть туристов, купивших путевки, откажутся лететь в Грузию из-за негативного информационного фона.

Пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала Радио Свобода о последствиях запрета авиаперелетов из России в Грузию:

Туроператорам "рекомендовано" не продавать туры в Грузию. Кто-то будет возвращать деньги, кто-то предлагать другие направления

– Все это произошло в конце прошлой недели, и сегодня фактически первый день, когда туроператоры будут предпринимать какие-то реальные шаги. Поскольку есть официальные рекомендации МИДа воздержаться от поездок в Грузию, туроператорам "рекомендовано", как вы понимаете, не продавать туры в Грузию. Они обязаны возвращать полную стоимость туров туристам, которые не могут поехать, или предложить какую-то альтернативу. Вот туроператоры сегодня и будут этим заниматься: кто-то будет возвращать деньги, а кто-то будет предлагать другие направления, более-менее подходящие по цене. Есть туристы, которые до 8 июля успеют слетать и вернуться. Но самостоятельные туристы, особенно те, которые едут после 8 июля, массово сдают билеты на прямые рейсы, а что они дальше делают, покажет время. Очень многие говорят, что полетят стыковочными рейсами.

– Кто в первую очередь страдает от этого запрета авиаперелетов?

Жалко, что так сложилось, что политика рулит туризмом

– Если не считать этого "головняка", который свалился на наших туристов здесь, конечно, больше пострадала Грузия. Потому что Грузия очень популярное направление, оно активно растет в последние годы, и это, на самом деле, очень хорошее направление. Грузия вернулась на российский рынок, и туда едут даже не столько на море, сколько за атмосферой, за колоритом. Это экскурсии, грузинское вино и еда, прекрасное отношение к гостям. Конечно, жалко, что так все сложилось, что политика рулит туризмом. Но Грузия, конечно, пострадает значительно больше, потому что российский поток в Грузию – 20 процентов от общего въездного потока, и это очень много. И сейчас он рухнет. Он, конечно, частично восстановится, потому что, когда шок пройдет, люди примут решение: полетим все равно – через Ереван, через Стамбул, через Минск и прочее. Но не в полной мере, потому что прямой рейс есть прямой рейс, и со стыковками не все готовы лететь, это тяжело с детьми и так далее.

​Для Грузии это, конечно, очень серьезный удар, и они пытаются сейчас что-то сделать. Посольства Грузии во всех странах, в Твиттере, в Фейсбуке размещают информацию с приглашением поехать отдохнуть в Грузию, но сезон уже практически продан. Но еще интересно, что они возвращают одну акцию – до 2016 года при пересечении границы каждому иностранному туристу дарили бутылку вина, и это было очень трогательно и очень приятно, с улыбкой, такой гостеприимный жест, и об этом очень много говорили, все рассказывали в соцсетях. В 2016 году эта акция прекратилась, у них поток стабильный, а сейчас они объявили, что они эту акцию возобновляют. Уже объявили тендер на закупку вина, и будут туристам вручать на границе бутылочку, чтобы об этом говорили. То есть они, конечно, понимают, что они теряют, и будут прикладывать усилия, чтобы хоть как-то компенсировать, заместить этот поток, – полагает Ирина Тюрина.

По данным СМИ, выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, еще 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. На возврат средств за билеты перевозчикам придется потратить 2,3–3 миллиарда рублей. Главный редактор портала AVIA.ру Роман Гусаров полагает, что это нанесет серьезный удар по российской авиаотрасли:

Это не только сегодняшние потери, это еще и потери быстрорастущего рынка

– Остановка полетов между Россией и Грузией – это не только реальные сегодняшние потери российских авиакомпаний. Это еще и потери быстрорастущего рынка с хорошим потенциалом. Туристический поток в Грузию очень динамично рос, увеличивался пассажиропоток, и для авиакомпаний это был очень хороший потенциальный рынок для развития и получения прибыли. Тем более что туристический сезон в Грузии более длительный, нежели туристический сезон в северной части Черного моря, я имею в виду Сочи. Кроме того, в Грузию туристы ездили не только ради моря, но и ради качественного этнотуризма, исторического туризма. И конечно же, авиакомпаниям теперь придется как-то переориентировать те провозные мощности, которые у них имеются, – это и самолеты, и персонал, и соответствующая инфраструктура, куда-то на другие направления. В разгар сезона, где все очень плотно уже забито, не так просто будет сделать. Поэтому это не только недополученная прибыль, но и реальные потери. То есть те расходы, которые компаниями сделаны были в расчете именно на это направление, не будут компенсированы никакими другими инструментами, а останутся просто потерями.

– Роман, а смогут ли компании вернуть деньги за билеты всем, кто хочет их вернуть, никто на этом не разорится?

Я точно знаю, что деньги за билеты возвращаются

– В Грузию из российских авиакомпаний летали в основном наши крупные перевозчики – "Аэрофлот", "S7", "Уральские авиалинии". Я думаю, что они с этим объемом справятся. Я точно знаю, что деньги за билеты возвращают буквально по первому требованию, без проблем, мгновенно. То есть авиакомпании не выполняют рейс, но и деньги возвращают назад. По сути речь идет не об убытках или потерях, а о недополученной прибыли, которую они могли бы получить, но рейс не выполняется, соответственно, деньги возвращаются. При этом я знаю, что компании предлагают по желанию – пассажир может выбрать другой пункт назначения и полететь за эти же деньги, ничего не потеряв, если остается в уверенности, что хочет поехать в качестве туриста в Грузию. Предлагают в качестве альтернативы Ереван, даже Владикавказ, а там дальше уже наземным транспортом до Тбилиси. И тут уже каждый вправе сам выбирать, готов ли он смириться с такими неудобствами или хочет забрать деньги и попытаться приобрести билет на другое направление, – рассказал Роман Гусаров.

В Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии Радио Свобода сообщили, что уже начали изучать возможные последствия для экономики страны запрета на прямые авиарейсы и продажу туристических продуктов, введённые российским руководством.

В прошлом году Грузию посетили 1 404 757 000 россиян, которые потратили 632 140 000 евро

По данным НАТ, в прошлом году Грузию посетили 1 404 757 000 россиян. Суммарно они потратили в стране 632 140 000 евро. ВВП Грузии в 2018 году достиг 41 миллиарда лари (12 923 300 000 евро). Казалось бы, суммы несопоставимы, но, как заметил в беседе с Радио Свобода бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе, "следует учесть сопутствующие доходы в разных отраслях экономики благодаря активности российских туристов". По словам эксперта, при такой методике подсчёта общая сумма, которую российские туристы и визитёры привносят в грузинскую экономику, может достигать 1,5 млрд евро.

Приоритетными направлениями туристов из РФ до сих пор были столица страны, а также Батуми. В Ассоциации отелей Тбилиси (АОТ) и Ассоциации отелей Батуми (АОБ) Радио Свобода сообщили, что с 22 июня началась "лавинная отмена бронирований". При этом 30–40 процентов броней приходилось именно на покупателей из России.

Но есть несколько факторов, которые не позволяют сделать вывод, что Грузия полностью потеряла либо потеряет в ближайшее время доход от российского туризма.

Во-первых, абсолютное большинство россиян едет в Грузию без приобретения турпакетов, то есть "индивидуально", размещаясь не в гостиницах, а частных домах. Поэтому точно установить число "отказавшихся" от поездок после введения ограничений невозможно.

Во-вторых, важно учесть, что примерно три четверти россиян приезжают в Грузию не самолётом, а через сухопутный КПП "Верхний Ларс" на североосетинском участке российско-грузинской границы. Москва не принимала решения о закрытии данной транспортной артерии, поскольку она жизненно важна для стратегического союзника РФ на Кавказе – Армении. Причём значительная часть российских туристов всё-таки смогут попасть в Грузию авиаперелётом через Ереван, Минск и Стамбул. "Транзитные" рейсы обойдутся дороже, но НАТ уже рекомендовало отельерам снизить цены, в первую очередь на семейные номера в отелях.

Таким образом, если санкционные меры Москвы ограничатся запретом на авиаперевозки и продажу туров, не затрагивая импорт грузинских вин, минеральных вод и сельхозпродукции на российские рынки, меры, введённые Москвой, вряд ли нанесут туристической отрасли Грузии, тем более экономике в целом, значительный ущерб.

Для сравнения: в прошлом году Грузию посетили 381 445 граждан стран ЕС, потратив 279 726 000 евро. НАТ уже разработала программу увеличения турпотока из Евросоюза. С этой целью готовится несколько масштабных рекламных кампаний в восточноевропейских государствах.

При этом Грузия традиционно пользуется большей популярностью у самостоятельных туристов, которые формируют 90 процентов потока. После вступления в силу моратория на авиаперевозки основным способом посещения Грузии для российских туристов станут стыковочные рейсы, что увеличит цену авиабилетов в среднем на 3 тысячи рублей.

Между тем отмечается, что спад интереса туристов к Грузии уже заметен: по итогам минувших выходных объем продаж билетов сократился в 3,2 раза по сравнению с предыдущими.