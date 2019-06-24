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Facebook не нашёл доказательств влияния России на Брекзит

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Facebook не нашёл доказательств влияния России на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

Агентство ссылается на Ника Клегга, вице-президента Facebook и бывшего британского вице-премьера. По его словам, соцсеть провела два полных анализа возможного вмешательства со стороны России, но не нашла доказательств.

Британский парламент попросил проверить информацию об иностранном вмешательстве в октябре 2017 года. Речь шла о размещении контента о Брекзите, оплаченного с российских учётных записей.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошёл в июне 2016 года. Почти 52 процента проголосовавших поддержали Брекзит.

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