За профсоюз и комментарий Радио Свобода. Как изгоняют неугодных

Зюзинский районный суд Москвы отказал профсоюзу "Университетская солидарность" в иске к Московскому физико-техническому институту (Физтеху) из-за выдавливания из ВУЗа профессора Максима Балашова, лидера профсоюзной ячейки. Одной из претензий администрации учебного заведения к Балашову были комментарии для Радио Свобода. В иске суд отказал, его решение профсоюз намерен обжаловать. Также при этом рассматривается возможность обращения в структуру при ООН.



Сор из избы



Профессор Физтеха Максим Балашов лишился работы год назад. Тогда в вузе проходил конкурс на замещение преподавательских должностей. Балашов существенно опережал своих конкурентов по количеству публикаций в научных изданиях. Вскоре после заседания ученого совета Физтеха, человек, избранный вместо Балашова, попался на плагиате, факт плагиата подтвердила Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки, но он сохранил свою должность на Физтехе.



На Кафедре высшей математики все 65 сотрудников проголосовали за рекомендацию ученому совету Физтеха переизбрать Балашова, но руководитель кафедры предложил Максиму Балашову отказаться от профсоюзной деятельности – в качестве условия переизбрания.

Было сказано, что Радио Свобода занимается в России "подрывной деятельностью"

В ходе обсуждения на ученом совете Физтеха кандидатуры Балашова речь о его научной и преподавательской деятельности не шла, а ему ставили в вину комментарии о внутренней ситуации для СМИ, якобы – это "вынос сора из избы", вредный для репутации ВУЗа. В том числе было сказано, что Радио Свобода, которое также общалось с профессором, занимается в России "подрывной деятельностью". Ещё одной претензией к Максиму Балашову было то, что "Университетская солидарность" ранее подала судебный иск к Физтеху – за препятствия в работе профсоюзной ячейки.



Вскоре после того, как Балашов потерял работу, профсоюз подал ещё один иск к Физтеху: по мнению "Университетской солидарности", профессор был подвергнут дискриминации за свою профсоюзную деятельность. Рассмотрение иска в Зюзинском районном суде завершилось 20 мая 2019 года, а текст решения суд предоставил лишь в середине июня (есть в распоряжении Радио Свобода). В нем говорится, что процедура конкурса была проведена без нарушений, оснований для его пересмотра нет.

Члены ученого совета голосуют так, как считают нужным

"В рамках гражданского дела МФТИ предоставил суду доказательства, обосновывающие позицию вуза. После изучения материалов дела суд принял решение отказать в иске профсоюзу "Университетская солидарность" в полном объеме", – так итоги суда Радио Свобода прокомментировала пресс-служба Физтеха.



– Решение суда вполне понятно. Законодательством установлено, что преподавателей выбирает ученый совет вуза. Голосование ученого совета – это тайное голосование, обжаловать его фактически невозможно. Члены ученого совета голосуют так, как считают нужным, – отметила в разговоре с Радио Свобода Ирина Абанкина, руководитель Института развития образования Высшей школы экономики.



Через пень-колоду



Потерявший профессорскую должность в Физтехе Максим Балашов теперь работает в Институте проблем управления РАН.

Они не публикуют декларации, но на суд это не возымело действия

– Я понимал, что российское правосудие, как и всё у нас, работает через пень-колоду, но не ожидал, что настолько! Штампуется решение, более-менее понятное с самого начала, а люди в суде могут говорить что угодно. И, главное, это заняло почти год! Очень долго откладывалась начальная стадия, потом была куча установочных заседаний, посвященных запросу документов, – рассказывает Балашов.



По мнению "Университетской солидарности", ученый совет Физтеха прошлого года был сформирован с нарушениями.



– Трудовой кодекс (статья 349.5) указывает, что проректоры (входят в ученый совет Фихтеха – РС) обязаны публиковать декларации о доходах. Они не публикуют декларации, но на суд это не возымело действия, – приводит пример Балашов.



Заседания суда проходили раз месяц, их видеозапись вести было запрещено.

Не было проведено оценивание профессиональных характеристик кандидатов

Юрист Юрий Варламов, представлявший "Университетскую солидарность" на процессе, рассказал Радио Свобода, что районные суды редко признают какую-либо дискриминацию, для них это слишком сложный предмет. Больше шансов добиться её признания в вышестоящих российских судах, либо в ЕСПЧ. Также рассматривается возможность обращения с историей Балашова в Международную организацию труда – структуру при ООН, отвечающую за взаимодействие работодателей, профсоюзов и правительств.



Варламов подчеркивает, что в отраслевом соглашении, заключенном между Профсоюзом работников народного образования и науки и Министерством образования, говорится, что при проведении конкурсной процедуры профсоюзная деятельность преподавателя должна оцениваться как положительный фактор.



– Конкурса, как такового, не было. Не было проведено оценивание профессиональных характеристик кандидатов. Были представлены анкеты, заполненные кандидатами, эта информация никем не была проверена, не было сравнительного анализа, реальные достижения кандидатов не озвучивались, – рассказывает Варламов.



Максим Балашов – не единственный, кто столкнулся с проблемами из-за своих взглядов. Неделю назад со своей работой вынужден был расстаться профессор МГИМО Валерий Соловей.

Любые проявления гражданской активности подавляются при первой же возможности

– Меня попросили уйти из МГИМО, мотивируя это политическими обстоятельствами. Я согласился, написал заявление об уходе. Формально я мог сопротивляться, призвать к публичности, у меня были правовые основания, но мне этого не хотелось. У института всё равно оставались возможности добиться своего. То есть, в конечном счете, ты проиграешь, и тебе потреплют нервы, – рассказал он Радио Свобода.



Также Валерий Соловей прокомментировал историю Максима Балашова:



– Профессор имеет право на общественную деятельность. Тем паче, если его академические показатели находятся в норме. Почти во всех ВУЗах начальство воспринимает модель поведения центральной власти: требует абсолютной пассивности от преподавателей и научных сотрудников. Любые проявления гражданской активности подавляются при первой же возможности. А суд не является независимым, защищает интересы этой самой власти, – сказал он.