Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Депутаты оспорили полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщат РИА Новости. Теперь вопрос рассмотрит специальная комиссия на основе доклада, который представят во второй половине дня среды.

При этом делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу, подчеркнула глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали "против", 10 человек воздержались.

Принятая резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать любую делегацию права голоса, даже если полномочия членов делегации оспариваются или пересматриваются. Они также не могут быть лишены права на выступление и права на представительство в ассамблее и относящихся к ней структурах.

После этого во вторник российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий.

Против возвращения России в ПАСЕ резко выступает Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это – "реванш агрессора" и нарушение норм международного права.

Глава украинской делегации Владимир Арьев после голосования написал в фейсбуке: "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". "Позор", – добавил он. В Киеве не исключили, что в этой ситуации Украина приостановит своё участие в летней сессии ПАСЕ.