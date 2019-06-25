Обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге отправили на лечение

Суд в Кондопоге отправил на принудительное лечение подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви XVIII века. В мае его признали невменяемым. Согласно заключению психиатров, школьник страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать свои действия.

Церковь в Кондопоге сгорела дотла утром 10 августа 2018 года. По делу о поджоге задержали 15-летнего подростка. Источники российских информационных агентств тогда заявляли, что школьник хотел "прославиться на весь мир" и "причислял себя к сатанистам".

Дело расследовали по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. При этом изначально преступление было квалифицировано как уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в государственный реестр.

Власти обещали восстановить церковь. Региональная администрация запросила на разработку проекта порядка 8 миллионов рублей. По мнению экспертов, на полное восстановление храма понадобится в десять раз больше.