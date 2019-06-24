На телеканале "Россия" объявили, что власти Грузии призвали убивать русских

Ведущие телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов в прямом эфире информационного ток-шоу "60 минут" заявили о том, что власти Грузии призвали убивать русских.

Попов привёл слова некоего депутата грузинского парламента Акакия, не уточнив его фамилию, который выступая с трибуны якобы заявил: "Я убивал русских, убиваю русских, и буду убивать русских". Позже эти слова несколько раз повторила в эфире и Скабеева, при этом использовав формулировку "они обещали убивать русских". Оба ведущих отметили, что Акакий - официальный представитель грузинской власти, а значит туристам из России в этой стране угрожает реальная опасность. Евгений Попов отдельно добавил, что против грузинских властей надо принимать репрессивные меры. Всё сказанное ведущими сопровождалось аплодисментами в студии.

Вероятнее всего, речь идёт о депутате парламента Грузии от оппозиции Акакии Бобохидзе. Его "призыв" убивать русских распространили исключительно прокремлёвские СМИ – в частности, телеканал "Звезда" и агентство новостей ФАН, которое связывают с "поваром Путина", петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. На самом же деле слова депутата были искажены и вырваны из контекста. Бобохидзе, участвовавший в вооружённом конфликте в Абхазии в 1992-м году, говорил о тех боевых действиях, а также о гипотетическом вводе российской армии на территорию Грузии и повторении событий 2008-го года.

Кроме того, ведущий "60 минут" Евгений Попов заявил, что за событиями в Тбилиси "торчат уши" Госдепа США, и что цель американской стороны – разрушить наладившиеся отношения между Грузией и Россией, в том числе – экономические. В качестве доказательства он привёл заявление, якобы сделанное старшим директором Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майклом Карпентером, который побывал в Грузии за несколько дней до начала протестов. Со слов Попова, Карпентер заявил, что если Грузия будет продолжать пускать в страну такое количество русских туристов, то Россия оккупирует не двадцать процентов грузинских территорий, а все сто. Ведущий телеканала "Россия" отметил, что протесты в Тбилиси начались именно после этого. "Таких случайностей не бывает", - резюмировал Попов.

Майкл Карпентер действительно приезжал в Грузию за несколько дней до начала протестов в качестве участника международной конференции. По итогам своей поездки он написал твит, схожий с тем, что ретранслировал Попов, однако слово "туристы" в нём взято в кавычки, и далее следует пояснение, что речь идёт о сотрудниках ФСБ. Непосредственно о русских туристах никаких заявлений Карпентер не делал. Распространенную российскими СМИ информацию он назвал "примером классического советского агитпропа".

Также ведущие Попов и Скабеева сделали в эфире ряд ни на чём не основанных заявлений – в частности, что "большинство грузин считают виноватым в войне с Россией 2008-го года тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили", и что нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили "поддержала тех" (во множественном числе), "кто заявил, что будет убивать русских". Никаких подобных заявлений Зурабишвили не делала.

Скабеева к тому же заявила, что "грузинские футболисты консолидировались с нациками". Речь идёт об акции игроков трёх футбольных клубов Грузии, которые в субботу вышли на матчи национальной лиги в футболках с надписями "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией" и "Россия оккупировала двадцать процентов территории моей страны". Никаких нацистских лозунгов на футболках игроков не было.

Наконец, в программе был показан сюжет, в котором утверждалось, что в грузинских ресторанах тем посетителям, кто говорит по-русски и просит меню на русском языке, добавляют к счёту двадцать процентов от стоимости блюд. Ни названий ресторанов, ни комментариев их владельцев, в сюжете представлено не было.

В конце эфира один из гостей студии, политолог Сергей Марков, заявил, что "чем жёстче Россия ведёт себя на Кавказе, тем больше её там будут любить", поскольку на Кавказе любят и понимают только силу.