Домашний арест Анастасии Шевченко сократили на два месяца

Ростовский областной суд оставил под домашним арестом члена совета "Открытой России" Анастасию Шевченко, но сократил срок с 17 сентября до 20 июля, сообщает "МБХ медиа".
На прошлом судебном заседании Шевченко заявила о том, что планирует выдвигаться в городскую думу Ростова-на-Дону, довыборы в которую состоятся в сентябре. Домашний арест может стать препятствием для подачи документов в избирательную комиссию.
Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведённым по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая группа инвалидности.
- В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
- Минюст заявлял, что в России нет филиалов британских организаций. Таким образом, действующая на территории страны "Открытая Россия" не имеет к ним отношения и не должна являться нежелательной. Генпрокуратура России, в свою очередь, заявляла, что решение по британским организациям не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа".
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
- В июне Анастасия Шевченко удостоилась премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. На церемонию награждения, которая проходила в Бонне, прилетела 15-летняя дочь активистки Влада. Награду вручили ей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.