Домашний арест Анастасии Шевченко сократили на два месяца

Ростовский областной суд оставил под домашним арестом члена совета "Открытой России" Анастасию Шевченко, но сократил срок с 17 сентября до 20 июля, сообщает "МБХ медиа".

На прошлом судебном заседании Шевченко заявила о том, что планирует выдвигаться в городскую думу Ростова-на-Дону, довыборы в которую состоятся в сентябре. Домашний арест может стать препятствием для подачи документов в избирательную комиссию.

Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведённым по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая группа инвалидности.