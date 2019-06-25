Россия приостановит производство спутников ГЛОНАСС из-за санкций

Россия приостановит производство спутников ГЛОНАСС нового поколения из-за западных санкций. Такое решение может быть принято из-за невозможности заместить производство попавших под ограничения поставок электронных компонентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение Счётной палаты на проект поправок к федеральному бюджету.

На производстве новых спутников и наземных комплексов управления государство сэкономит за год почти 13 миллиардов рублей. Эти деньги будут перераспределены между Роскосмосом и Министерством обороны, часть пойдёт на создание запаса иностранной электроники, часть – на импортозамещение.

Евросоюз в 2014 году запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для военного использования. С 2018 года запрет на продажу электронных компонентов окончательно ввели США. Навигационная система ГЛОНАСС используется и в военных целях, поэтому спутники для неё попадают под эти ограничения.

Гендиректор предприятия – производителя навигационных спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов в апреле 2018 года заявлял агентству РИА Новости, что спутники ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих. Полностью избавиться от зарубежных элементов планируется к 2025 году. В орбитальной группировке сейчас два спутника "Глонасс-К", запуск третьего откладывают из-за нехватки комплектующих, отмечает "Интерфакс".