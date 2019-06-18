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НАСА остановило производство оборудования для российского научного спутника из-за неоплаты работ

Космическая обсерватория "Миллиметрон" ("Спектр-М"), визуализация

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Американское космическое агентство НАСА остановило производство оборудования для российского спутника "Спектр-М" из-за сокращения финансирования проекта со стороны Россией. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Астрокосмического центра Физического института РАН, академика Николая Кардашёва.

Запуск "Спектр-М" был запланирован на 2013 год и потом неоднократно откладывался. Космический телескоп с 12-метровым зеркалом должен работать в субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах, с его помощью учёные рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, чёрных дырах и космической пыли.

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В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщал, что реальный запуск телескопа "Спектр-М" состоится после 2030 года. Кардашёв говорит, что проект почти не финансируется. "Деньги, которые выделяются на научные проекты, всё время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда", — сказал академик.

  • В январе РАН потеряла связь с единственным российским орбитальным телескопом — "Спектром-Р". В мае организация прекратила попытки вернуть его к работе. На 21 июня на космодроме Байконур запланирован запуск ракеты-носителя "Протон" с обсерваторией "Спектр-РГ", созданный учёными из России и Германии.

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