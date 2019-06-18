Американское космическое агентство НАСА остановило производство оборудования для российского спутника "Спектр-М" из-за сокращения финансирования проекта со стороны Россией. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Астрокосмического центра Физического института РАН, академика Николая Кардашёва.

Запуск "Спектр-М" был запланирован на 2013 год и потом неоднократно откладывался. Космический телескоп с 12-метровым зеркалом должен работать в субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах, с его помощью учёные рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, чёрных дырах и космической пыли.

В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщал, что реальный запуск телескопа "Спектр-М" состоится после 2030 года. Кардашёв говорит, что проект почти не финансируется. "Деньги, которые выделяются на научные проекты, всё время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда", — сказал академик.