Спецдокладчик ООН: "климатический апартеид" – угроза правам человека

Богатые и бедные по-разному страдают от климатических изменений. Угроза климатического апартеида может поставить под сомнение возможность соблюдения прав человека, говорится в докладе "Климат и бедность", который будет представлен в пятницу в женевской штаб-квартире ООН.



Автор доклада осуждает президента США Дональда Трампа за его попытки не обращать внимания на научные предостережения об изменениях климата. Критикуется и обещание президента Бразилии Жаира Болсонаро открыть Амазонскую сельву для строительства производственной инфраструктуры для добычи полезных ископаемых. В докладе критикуются и "неадекватные" меры, принимаемые самой ООН, правительствами и бизнесом для подобающего ответа на новые глобальные угрозы. Британская газета The Guardian выделяет из доклада слова о том, что "права человека, возможно, не переживут надвигающихся перемен".



Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и прав человека Филип Альстон отмечает в своём докладе и позитивные перемены. Это увеличение числа судебных разбирательств по искам к государствам и предприятиям энергетической отрасли, активизм шведской школьницы Греты Тунберг, забастовки школьников во многих странах мира и деятельность международного социально-политического движения за сохранение природного разнообразия Extinction Rebellion.



Филип Альстон считает, что благополучие одних жителей Земли и бедность и нищета других позволяют первым обеспечивать себя техническими средствами для выживания в меняющейся окружающей среде или менять место жительства. Вторые, которым живут нищете или бедности, не имея надёжного жилища, обречены страдать и болеть от недостатка чистой воды, продовольствия, средств защиты в случае стихийных бедствий и без возможности переезда в более благоприятные для жизни районы. Эту ситуацию учёный называет "климатичеким апартеидом".