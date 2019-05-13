Друзья и враги Трампа

Доброе утро!
На президентских выборах в Литве ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, второй тур состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент. По предварительным данным, во второй тур вышли независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа и бывшая премьер-министр Ингрида Шимоните. Действующий премьер Саулюс Сквернялис, оказавшийся на третьем месте, обещал уйти в отставку. Прочие новости:
- Похороны Сергея Доренко отложены. Родственники потребовали провести повторную судмедэкспертизу.
- Личный адвокат Трампа отменил визит в Киев, заявив, что в окружении избранного президента Зеленского есть “враги Трампа”.
- США собираются повысить торговые пошлины на все товары из Китая.
- В Тель-Авиве открылось “Евровидение”.
Сердечные приступы
- Похороны журналиста Сергея Доренко, который умер в Москве 9 мая, были отложены в связи с необходимостью проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Дочери Доренко от первого брака утверждают, что его могли отравить. Ранее врачи назвали причиной его смерти разрыв аорты.
- У депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ. Его жена связывает это с травлей и утверждает, что за ними постоянно следят “люди Пригожина”.
- Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев вышли из спецприемника после десяти суток ареста. Здесь рассказывается о впечатлениях других задержанных в ходе первомайской демонстрации на Невском.
- В Москве полиция разогнала вечеринку либертарианцев.
- Высланного из Беларуси ингушского активиста Исмаила Нальгиева поместили в изолятор временного содержания в Нальчике. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.
Украинское
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал о приоритетах приходящей администрации на первые сто дней после инаугурации. По его словам, команда Зеленского инициирует реформы антикоррупционных органов, судебной системы и правоохранительных органов. Но какие именно – не сказал.
Личный адвокат американского президента Руди Джулиани отменил поездку в Киев, сославшись на то, что избранного президента Зеленского окружают “враги Трампа и даже враги США”. В Киеве Джулиани хотел как-то уладить дело Пола Манафорта (работавшего на Януковича) и попытаться найти компромат на сына Джо Байдена, чтобы осложнить предвыборную кампанию последнего. Член команды Зеленского сказал Washington Post, что избранный президент Украины не хочет быть втянутым в конфликт Трампа с демократами.
Зато в Израиле
у президента США – сплошные друзья. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о строительстве на Голанских высотах еврейского поселения, которое назовут в честь Трампа. Большинство стран мира считают захват Голанских высот в 1967 году незаконной оккупацией. В марте Дональд Трамп признал Голаны частью Израиля.
В Тель-Авиве открылся конкурс “Евровидение”. В городе введены повышенные меры безопасности.
Американское
США объявили о подготовке к повышению пошлин на импорт товаров из Китая, до сих пор не подпавших под увеличение тарифов. Дональд Трамп в специальном заявлении призвал Китай заключить торговое соглашение как можно быстрее: “Соглашение, которое ждет Китай в мой второй президентский срок, будет много хуже, а не лучше того, которое возможно сегодня“, – предупредил Трамп.
Сегодня госсекретарь США Майк Помпео прибывает с визитом в Россию, а Дональд Трамп будет принимать в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Бунт против вымирания
Члены организации Extinction Rebellion вылили 300 литров бутафорской крови на ступени лестницы Трокадеро в Париже, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения биоразнообразия на планете. По окончании акции “кровь” смыли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию активистов: “Мы не движемся к целям, установленным Парижским соглашением”, – сказал он.
Шесть ссылок
- История. Разговор с историком Хироаки Куромией к 80-летию битвы на Халхин-Голе. Рассказ о жизни Якова Блюмкина (1900–1929) – террориста, авантюриста, шпиона и публициста. И поразительное интервью с юристом Александром Бусаровым, которому очень остроумным способом удалось получить доступ к секретным документам Главной военной прокуратуры, Верховного суда, ФСБ, СВР и других ведомств, касающихся деятельности НКВД, почитайте.
- Отрывки. Эссе Вальтера Беньямина “Оскудение опыта” (1933) из выходящего в “Рипол-Классик” сборника “Девять работ”. Или отрывок из романа белорусского писателя Ольгерда Бахаревича “Собаки Европы” – в Беларуси, пишут, это бестселлер.
- Злободневное. Журналистка Катерина Никитина рассказывает историю своей эмиграции в Великобританию.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.