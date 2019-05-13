Друзья и враги Трампа

Доброе утро!

На президентских выборах в Литве ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, второй тур состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент. По предварительным данным, во второй тур вышли независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа и бывшая премьер-министр Ингрида Шимоните. Действующий премьер Саулюс Сквернялис, оказавшийся на третьем месте, обещал уйти в отставку. Прочие новости:

Похороны Сергея Доренко отложены. Родственники потребовали провести повторную судмедэкспертизу.

Личный адвокат Трампа отменил визит в Киев, заявив, что в окружении избранного президента Зеленского есть “враги Трампа”.

США собираются повысить торговые пошлины на все товары из Китая.

В Тель-Авиве открылось “Евровидение”.

Сердечные приступы

Похороны журналиста Сергея Доренко, который умер в Москве 9 мая, были отложены в связи с необходимостью проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Дочери Доренко от первого брака утверждают, что его могли отравить. Ранее врачи назвали причиной его смерти разрыв аорты.

У депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ. Его жена связывает это с травлей и утверждает, что за ними постоянно следят “люди Пригожина”.

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев вышли из спецприемника после десяти суток ареста. Здесь рассказывается о впечатлениях других задержанных в ходе первомайской демонстрации на Невском.

В Москве полиция разогнала вечеринку либертарианцев.

Высланного из Беларуси ингушского активиста Исмаила Нальгиева поместили в изолятор временного содержания в Нальчике. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти.

Украинское

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал о приоритетах приходящей администрации на первые сто дней после инаугурации. По его словам, команда Зеленского инициирует реформы антикоррупционных органов, судебной системы и правоохранительных органов. Но какие именно – не сказал.

Личный адвокат американского президента Руди Джулиани отменил поездку в Киев, сославшись на то, что избранного президента Зеленского окружают “враги Трампа и даже враги США”. В Киеве Джулиани хотел как-то уладить дело Пола Манафорта (работавшего на Януковича) и попытаться найти компромат на сына Джо Байдена, чтобы осложнить предвыборную кампанию последнего. Член команды Зеленского сказал Washington Post, что избранный президент Украины не хочет быть втянутым в конфликт Трампа с демократами.

Зато в Израиле

у президента США – сплошные друзья. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о строительстве на Голанских высотах еврейского поселения, которое назовут в честь Трампа. Большинство стран мира считают захват Голанских высот в 1967 году незаконной оккупацией. В марте Дональд Трамп признал Голаны частью Израиля.

В Тель-Авиве открылся конкурс “Евровидение”. В городе введены повышенные меры безопасности.

Американское

США объявили о подготовке к повышению пошлин на импорт товаров из Китая, до сих пор не подпавших под увеличение тарифов. Дональд Трамп в специальном заявлении призвал Китай заключить торговое соглашение как можно быстрее: “Соглашение, которое ждет Китай в мой второй президентский срок, будет много хуже, а не лучше того, которое возможно сегодня“, – предупредил Трамп.

Сегодня госсекретарь США Майк Помпео прибывает с визитом в Россию, а Дональд Трамп будет принимать в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Бунт против вымирания

Члены организации Extinction Rebellion вылили 300 литров бутафорской крови на ступени лестницы Трокадеро в Париже, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения биоразнообразия на планете. По окончании акции “кровь” смыли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию активистов: “Мы не движемся к целям, установленным Парижским соглашением”, – сказал он.

Шесть ссылок

История. Разговор с историком Хироаки Куромией к 80-летию битвы на Халхин-Голе. Рассказ о жизни Якова Блюмкина (1900–1929) – террориста, авантюриста, шпиона и публициста. И поразительное интервью с юристом Александром Бусаровым, которому очень остроумным способом удалось получить доступ к секретным документам Главной военной прокуратуры, Верховного суда, ФСБ, СВР и других ведомств, касающихся деятельности НКВД, почитайте.

Отрывки. Эссе Вальтера Беньямина “Оскудение опыта” (1933) из выходящего в “Рипол-Классик” сборника “Девять работ”. Или отрывок из романа белорусского писателя Ольгерда Бахаревича “Собаки Европы” – в Беларуси, пишут, это бестселлер.

Злободневное. Журналистка Катерина Никитина рассказывает историю своей эмиграции в Великобританию.

Искренне Ваши,

Семь Сорок