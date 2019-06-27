Жуков или Григоренко? Что стоит за войной переименований

Окружной административный суд Киева накануне отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, которым два года назад были присвоены имена Степана Бандеры и Романа Шухевича. Если суд высшей инстанции подтвердит это решение, проспектам будет возвращено их прежнее название – Московский и генерала Ватутина.

Это уже второй за последнюю неделю случай возврата прежних топографических названий. В Харькове 19 июня городской совет проголосовал за возвращение имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в центре города, который последние два года носил имя генерала Петра Григоренко. В начале июня в Харькове был разрушен бюст Жукова активистами нескольких партий и движений, в том числе, правого толка, однако мэр города Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен. Тогда в Украине разгорелась дискуссия о том, подлежат ли декоммунизации памятники советским военачальникам, сыгравшим роль в освобождении Украины во время Второй мировой войны. С одной стороны, документ, принятый в рамках пакета законов о декоммунизации а марте 2015 года, приписывает увековечивать память о победе над нацизмом. С другой стороны, советские военачальники, помимо роли в победе, были деятелями коммунистического режима.

По мнению Александра Гогуна, автора запрещенной в России книги "Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы", Жуков и Ватутин, Шухевич и Бандера представляют собой разные полюса тоталитаризма:

– Во-первых, в Украине очень сильное региональное отличие именно памяти. Проводились разные замеры, и на территории всей Украины значительная часть населения, по опросам, считает, что те, кто боролся в рядах Красной армии в годы Второй мировой войны, сражались за родину. Генерал Петр Григоренко, например, снимает противоречие между антисоветским и советским, потому что он, с одной стороны, ветеран советско-германской войны, воевал, оставил очень содержательные, интересные мемуары, был ранен, и при этом он участвовал в диссидентском движении, и более того, открыто выступал за то, чтобы политически приравнять бойцов дивизии Ваффен СС "Галиция" к ветеранам Красной армии. Он заявлял о том, что они так же сражались за Украину. Жуков для украинцев, в том числе для харьковчан, фигура менее близкая.

Как имена Жукова и Ватутина, так и Бандеры и Шухевича – не противоречат современному украинскому законодательству, потому что как украинские националисты, ОУН и УПА, так и советская армия – на законодательном уровне закреплены как страницы прошлого, к которым следует обращаться для воспитания будущих поколений, увековечения вариантов различной исторической памяти, вариантов украинского патриотизма. Что Ватунин и Жуков, что Бандера и Шухевич представляют собой исключительно радикальные явления. В 1943 году ОУН заявила о том, что они отходят от крайнего национализма, и выдвинула лозунг: "Свободу народам, свободу человеку!" В этот же момент Советский Союз заявил, что он отходит от воинствующего интернационализма (хотя это было не совсем так), распустил Коминтерн и вынужден был отказаться от "Интернационала" в качестве гимна Советского Союза. Тогда написали гимн Советского Союза, где слово "свобода" употреблялось несколько раз. Слово "свобода" и коммунисты, и ОУН, очень охотно употребляли в своей пропаганде, но при этом де-факто обе сражались за разные варианты тоталитаризма: Жуков с Ватутиным – за колхозно-гулаговское процветание, а Бандера и Шухевич – за ОУНовскую нациократию. Но в целом советовать как всей Украине, так и каким-то украинским регионам, кого возносить на пьедестал, кого делать образцами для подражания, задача и миссия вряд ли благодарная. Каждая страна и, более того, пожалуй, даже и каждый регион вправе сам выбирать своих героев. Что касается переименований туда-сюда, то с самого начала 90-х годов до настоящего момента можно говорить скорее о точечных попытках вот такого обратного введения советской памяти, в том числе памяти о войне. Ведь первый период декоммунизации был в начале 90-х годов, а уже более планомерный, систематический, – в последние пять лет. То есть назовут в Харькове проспект именем Жукова обратно, не назовут, вернут название проспекту Ватунина в Киеве или не вернут – принципиальной картины декоммунизации это не меняет, – говорит историк Александр Гогун.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объясняет, почему настаивает, чтобы имена Ватутина, Жукова и других советских военных и государственных деятелей были убраны с улиц украинских городов:

– В первую очередь это решение принималось общественностью, а потом уже его поддержал Украинский институт национальной памяти. Потому что речь идет о тех людях, которые вели войну, абсолютно не считаясь с человеческой жизнью. Речь идет о тех людях, которые сегодня являются частью советского и нового российского пантеона, связанного с так называемой Великой Отечественной войной, когда Вторая мировая война сокращается до периода 1941-45 годов, когда Россия пробует говорить о своей исключительной монополии в победе над нацизмом. И, соответственно, топонимы, связанные с Жуковым, Ватутиным и другими, – это в первую очередь инструменты российского влияния на ситуацию в Украине.

– А что конкретно, например, в случае Ватутина и Жукова вам кажется не позволяет оставить их имена в названиях улиц?

– Если говорить с точки зрения украинской истории, вызывает вопросы то, что сотни тысяч людей были убиты именно благодаря их абсолютному невежеству. Это так называемая черная пехота, то есть это гражданское население, которое без соответствующей подготовки, практически без вооружения, бросали в бой перед фронтом против немцев. Часто это были дети 15-17 лет. Это привело к ужасным последствиям, ужасным потерям, сотням тысяч убитых людей.

– С другой стороны, мы говорим о Степане Бандере и Романе Шухевиче. В Польше не раз обращали внимание на то, что идеология интегрального национализма Бандеры привела к убийствам тысяч жителей Западной Украины неукраинской национальности.

​– Я думаю, что решение Киевского окружного суда, действительно, политически мотивировано. На самом деле, такие личности, как Бандера и Шухевич, являются символами украинского освободительного движения. Конечно, эти символы очень не нравятся России, российской пропаганде. Я думаю, что сейчас в Украине, так как мы не видим каких-то определенных шагов нового руководства в гуманитарной политике, этой неопределенностью пробуют воспользоваться пророссийские силы, и это практически попытки реванша.

– В Харькове недавно решили переименовать центральный проспект города, который носил имя генерала и участника диссидентского движения Петра Григоренко, в проспект Жукова. Власти Харькова планируют восстановить разрушенный недавно бюст Жукову. Для украинской истории важнее этот человек, или все-таки генерал Григоренко?

– Конечно, важнее Петр Григоренко, как человек, который боролся за свободную, демократическую Украину, в отличие от Жукова, который боролся за тоталитарный коммунистический режим. Петр Григоренко тоже деятель советского времени, тоже военнослужащий, генерал, который нашел в себе достаточно отваги для того, чтобы выступить против советского режима. Он в частности защищал крымских татар, и в нынешнее время, когда крымские татары опять оказались под давлением Кремля, это очень важно – вспоминать именно таких людей, которые в одиночку боролись за свободу крымско-татарского народа.

​– Некоторые юристы указывают на то, что исторические фигуры, имеющие отношение ко Второй мировой войне, не подпадают под закон о декоммунизации. Каковы аргументы Института национальной памяти в этом случае?

– Никаких юридических оснований для того, чтобы переименовывать проспект Григоренко на проспект Жукова, нет. Более того, переименование является грубым нарушением закона о присвоении названий физическим лицам и юридическим лицам – имена, связанные с коммунистическим руководством страны, а хочу напомнить, что Жуков, кроме всего прочего, был и министром обороны, и заместителем министра обороны Советского Союза.

– В случае Киева речь идет в том числе и о нейтральном названии – Московский проспект. Это не историческая фигура, это просто географическое название. Почему в данном случае Институт национальной памяти тоже выступает за переименование.

– Название "Московский" не подлежит закону о декоммунизации. Тем не менее, любые названия в городах и населенных пунктах могут быть переименованы, если на то есть соответствующая гражданская инициатива, если люди объединятся, проведут гражданские слушания и вынесут этот вопрос на рассмотрение местной власти. Таким образом это было сделано в Киеве: общественность провела обсуждение, и оно было одно из самых крупных в Киеве, связанных с изменением топонимов. Всего таких крупных обсуждений было два: посвященное Гавелу и посвященное Бандере. В обсуждении приняли участие несколько тысяч человек, большинство из них поддержали переименование, потом этот вопрос был вынесен на рассмотрение городским советом, где, опять-таки, большинство переименование поддержало. Поэтому у суда не может быть никаких претензий по процедуре. Почему важно изменять названия таких топонимов? Дело в том, что в Украине сейчас – война против российской агрессии, российской оккупации, и мы понимаем, что любые топонимы, которые ассоциируются с российским присутствием на территории Украины, будут использованы против Украины, – говорит Владимир Вятрович.

​В Киеве уже заявили, что намерены подать апелляцию на нынешнее решение суда. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, что "реванша не будет" и депутаты горсовета готовы снова проголосовать за "переименование советских проспектов", если суд высшей инстанции подтвердит решение окружного суда. В суде уже объяснили, что судья решила отменить переименование двух проспектов из-за нарушения процедуры, недостаточного обоснования переименования и петиции граждан против этого.

Петиция с требованием вернуть советские названия была составлена самими истцами. Ее, в частности, призывала подписать на своей странице в Фейсбуке Елена Бережная, которая связана сразу с двумя организациями, подавшими в суд заявление об отмене переименования – с общественными организациями "Антифашистская правозащитная лига" и "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Елена Бережная известна своими частыми выступлениями на российских телеканалах. Она – постоянный участник украинской акции "Бессмертный полк", а также организатор митинга у памятника генералу Ватутину в Киеве в ноябре прошлого года. В соцсетях она, например, поздравляет своих подписчиков с днем пионерии. Елена Бережная – мать Ирины Бережной, в прошлом – депутата Верховной Рады от Партии регионов, которая погибла в ДТП в августе 2017 года в Хорватии. Депутат часто ездила отдыхать в Евросоюз, хотя в Украине критиковала не только сближение с ним, но даже введение безвизового режима. Далее в списке истцов – общественная организация "Еврейская правозащитная группа" . У нее нет собственной страницы в соцсетях, а упоминания можно встретить лишь на сайте Еврейской конфедерации Украины, которую возглавляет Борис Ложкин, в прошлом – глава администрации президента Петра Порошенко. В 2013 году Совет Федерации наградил его почетной грамотой за вклад в развитие СМИ в Украине и укрепление добрососедских отношений между двумя странами.

Изменение топографических названий происходит в Украине с момента обретения независимости. Это процесс начался еще в 90-х годах. С тех пор имена советских государственных и партийных деятелей исчезли с 52 тысяч улиц по всей стране. Последняя волна переименований, которая еще не завершена, по некоторым подсчетам, обойдется Украине в сумму от 1 до 1,5 миллиардов гривен (около 35 миллионов долларов США). После принятия пакета законов о декоммунизации, Алина Шпак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти, говорила, что основные затраты приходятся на смену табличек, а "Паспорта, документы, прописку можно изменить в ходе того, как обычно происходит изменение таких документов. То есть, обязательно и специально менять ничего не придется. Это происходит бесплатно и не ограничено во времени".