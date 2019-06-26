Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Исполняющим обязанности главы республики назначен Махмуд-Али Калиматов. Об этом агентству ТАСС сообщили в Кремле.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Срок его полномочий истекал в 2023 году. О намерении покинуть пост Евкуров объявил 24 июня. Причиной отставки глава республики назвал разобщенность власти и общественности на фоне протестов против пересмотра границ с Чечнёй.

Махмуд-Али Калиматов в 2004-2007 годах занимал пост прокурора Ингушетии. С 2015 года он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.

Раздел территории вызвал массовые протесты среди ингушской общественности.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против решения властей республики внести поправки в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.