В Магасе проходит митинг против закона о референдуме в Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе проходит митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Как сообщает портал "Кавказский узел" со ссылкой на организаторов протестов, в акции принимают участие тысячи человек. В городе много полиции, на месте проведения митинга установлены металлические ограждения.
Участники акции протеста выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкуровы и потребовали его отставки. Также сообщается, что они прервали акцию, чтобы совершить намаз, пишет "Кавказский узел".
О том, что организаторам удалось согласовать сегодняшнее мероприятие, стало известно накануне. Изначально акция была запланирована на 18 марта.
20 марта президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. За день до этого документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте. Второе чтение с учётом поправок и дополнений было запланировано на 28 марта
Евкуров заявил, что принял решение после обращения совета тейпов, парламентариев и депутатов, уточнив, что закон будет доработан и может быть повторно внесён в течение трёх месяцев. Противники нового закона подчеркивали, что в нём не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.
- В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу. На закон "О референдуме Республики Ингушетия" ссылались и противники соглашения о границе.
- В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.
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