В Магасе проходит митинг против закона о референдуме в Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе проходит митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Как сообщает портал "Кавказский узел" со ссылкой на организаторов протестов, в акции принимают участие тысячи человек. В городе много полиции, на месте проведения митинга установлены металлические ограждения.

Участники акции протеста выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкуровы и потребовали его отставки. Также сообщается, что они прервали акцию, чтобы совершить намаз, пишет "Кавказский узел".

О том, что организаторам удалось согласовать сегодняшнее мероприятие, стало известно накануне. Изначально акция была запланирована на 18 марта.

20 марта президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. За день до этого документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте. ​Второе чтение с учётом поправок и дополнений было запланировано на 28 марта

Евкуров заявил, что принял решение после обращения совета тейпов, парламентариев и депутатов, уточнив, что закон будет доработан и может быть повторно внесён в течение трёх месяцев. Противники нового закона подчеркивали, что в нём не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным.