Полиция устала от доносов. Как штампуют дела о "неуважении к власти"

Участковые полицейские города Котлас Архангельской области попросили администраторов местных групп в социальной сети "ВКонтакте" заблокировать пользователя Ольгу Ильину – 68-летнюю местную пенсионерку. С момента вступления в силу закона "О неуважении к власти" Ильина написала в полицию десятки доносов на комментаторов в этих группах и продолжает это делать. По ее доносам полиция уже возбудила несколько административных дел, одно из них закончилось для жительницы Котласа Светланы Бакшеевой штрафом в 30 тысяч рублей. Радио Свобода побеседовало еще с несколькими жертвами Ильиной, аналогичные дела которых сейчас находятся в суде. В их числе – электрик Дмитрий Попперек, которому помогает отстаивать свою правоту правозащитная организация "Агора".

Радио Свобода подробно писало практически обо всех об административных делах по части 3 статьи 20.1 российского Кодекса об административных правонарушениях. Дмитрий Попперек стал 11-м человеком, в отношении которого был составлен протокол по этой статье (полный список таких дел публикует в Телеграме глава "Агоры", правозащитник Павел Чиков). В Котласе, как и в других городских группах населенных пунктов Архангельской области, сейчас много обсуждают строительство мусорного полигона рядом со станцией Шиес, поэтому недостатка в критических комментариях в адрес российского президента, правительства и местных властей здесь нет.

Впрочем, ни Попперек, ни Бакшеева пока не знают, за какие именно комментарии или посты на них составлен протокол: в полиции им не дали ознакомиться с материалами дела. Суд по делу Бакшеевой и вовсе прошел без ее участия. Оба котлашанина, возможно, смогут увидеть их позже: Бакшеева – во время апелляции на решение суда первой инстанции, Попперек – после удовлетворения поданного в среду ходатайства об ознакомлении со своим делом.

У дел Бакшеевой и Попперека есть одна общая деталь: административные протоколы были составлены на них по заявлению одного и того же человека, 68-летней местной жительницы Ольги Ильиной. По словам участковых полицейских, с начала действия закона "О неуважении к власти" она буквально засыпала их доносами. Участники городских групп уже выяснили, что Ильина писала в них с разных аккаунтов под разными именами. Некоторые из них уже заблокированы или удалены. Пострадавшим от доносов Ильиной удалось даже узнать её адрес, но лично с пенсионеркой пока никто не сталкивался: адвокат "Международной Агоры" Станислав Селезнёв, представляющий интересы Попперека, говорит, что рассчитывает добиться вызова Ильиной в суд во время рассмотрения дела своего подзащитного. По словам Селезнёва, на доносе было основано как минимум еще одно дело о "неуважении к власти" – против жителя поселка Изобильный Ставропольского края Ивана Пахно, назвавшего Владимира Путина "фарисействующий убожеством" и словом, которое чаще всего применяли по отношению к российскому президенту во время событий украинской "Революции достоинства".

Сразу несколько человек указали Радио Свобода на один из действующих аккаунтов Ильиной в социальной сети "ВКонтакте". В котласских группах Ильина писала с аккаунта "Алиса Василевская", который был удален. Тем не менее, в открытом доступе остались многие ее комментарии, в которых она, как правило, выступает на стороне властей. Ильина завела на имя "Алисы Василевской" еще как минимум четыре аккаунта (1, 2, 3, 4): в них она не скрывает, что скрывается за этим псевдонимом. У Ильиной есть так же аккаунт в социальной сети "Одноклассники".

В группе "Котлас онлайн" предупредили своих участников, что с Ильиной "нужно быть осторожнее": "Она, как старуха Шапокляк, очень любит делать подлости людям, строчит доносы в полицию на людей, мнение которых, не совпадает с ее мнением. Очень ратует, за всем известную помойку на Шиесе. Очень обижает ее, если люди ругают депутатов, губернатора, партию Единая Россия, и В.В. Путина. Всем, кто лично знаком с этой особой, быть на чеку, при общении с ней, а лучше общение свести на нет, дабы избежать ненужных эксцессов".

Еще одной жертвой доноса Ольги Ильиной мог стать житель Котласа Николай Юлин. В полиции Юлин отказался давать пояснения о своих комментариях в социальной сети "ВКонтакте", на которые жаловалась Ильина, сославшись на 51 статью Конституции. Через месяц, как рассказал Юлин Радио Свобода, он получил письмо из прокуратуры о том, что нарушений закона с его стороны во время проверки найдено не было. Светлана Бакшеева рассказала Радио Свобода, что в среду Ильина подала на нее новое заявление в полицию: на этот раз она требует наказать ей штрафом в 100 тысяч рублей за повторное нарушение закона "о неуважении к власти" (максимальное наказание по ч. 3 статьи 20.1 составляет 300 тысяч рублей или 15 суток административного ареста). Радио Свобода написало Ильиной сообщения с просьбой о комментарии во всех ее аккаунтах, где не закрыта возможность отправки сообщений, однако не получило ответа.

"Я не думаю, что этим заткнут народу рот. У меня складывается мнение, что в России вообще назревает вооруженный конфликт", – говорит в интервью Радио Свобода Дмитрий Попперек. Несмотря на то, что Попперек – электрик, обсуждая его историю, комментаторы в интернете часто вспоминают старый советский анекдот про сантехника, который попал за решетку, сказав фразу "Да тут всю систему менять надо!".

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– Как и когда вы узнали, что на вас составлен протокол по новой статье Административного кодекса "о неуважении к власти"?

– Мне позвонил участковый, пригласил прийти к нему в участок. Ну, чисто по звонку, без повестки, без всего. Я говорю: "А там надолго? У меня сегодня еще на вечер шопинг [намечен]". Он говорит: "Нет, недолго". Ну, ладно. Заехал к нему, и вот мы с ним побеседовали. Он показал мне заявление гражданки Ольги Ильиной, жительницы нашего города. Пожилая старушка, божий одуванчик, 68 лет от роду. Видимо, не совсем адекватная, потому как она на многих участковому пишет такие заявления, сидит в социальных сетях, мониторит комментарии, собирает досье и несет в полицию. Буквально на днях, позавчера, она еще на одну женщину, которой уже вынесено решение городским судом о присуждении ей 30 тысяч штрафа, повторно заявление принесла. Ну, тут участковый вроде как пытался уже встать на сторону ответчицы, чуть ли даже не прикрикнул на эту старушку, а та пообещала на участкового в полицию написать заявление. По просьбе полиции наши котласские группы ее заблокировали, но ей же хочется где-то что-то... Ну, не сидится человеку на пятой точке ровно, надо какие-то телодвижения делать.

– Вы говорите, что полиция попросила администраторов котласских групп ее заблокировать?

– Да. Неофициальная такая просьба была: "Ну, заблокируйте вы ее, чтобы она тут не лезла". Потому что в полиции этому тоже совсем не рады, ее визитам.

– То есть полиция устала от ее доносов?

– Да. "Зачем нам заниматься этим? Да что у нас, других дел нету, как сидеть и ее кляузы разбирать?"

– Лично вы с ней не пересекались?

– Нет, нет. Я видел пару фотографий ее. Ну, старушка такая, говорят, бывший преподаватель, русский и литературу в школе вела, характер очень склочный.

– Вернемся к вашему делу. За какие посты вас хотят наказать?

Она мониторила с апреля по июнь месяц, выдергивала где-то мои комментарии, подшивала в дело

– Мне лично неизвестно, за какие конкретно посты, по той простой причине, что мне участковый сообщил про составление протокола, и там их много. Она мониторила с апреля по июнь месяц, выдергивала где-то мои комментарии, подшивала в дело. В общем, их там не одна сотня, моих комментариев. Так что мне судить сложно. Когда прокурор мне позвонил, в личной беседе он мне кинул ссылку и просил удалить один комментарий. Я уже не помню, к какому посту он относился, о чем шел разговор, но в комментарии было написано "путинско-медведевская мафия". Ну, в сторону правительства, естественно, это было сказано, о несменяемости нашей власти, в этом духе как бы.

– А участковый вам не показал эти листы со скриншотами ваших комментариев?

– Он скриншоты показал мельком, прочитать я их не смог. У него там выписка какая-то сделана была на листке бумаги, поверхностно. Но я смотрю, там по ходу что-то дописано к моим комментариям. Вечером пойду в суд, сейчас написал заявление, чтобы сделали мне копию моего дела, я хоть ознакомлюсь, что конкретно там написано.

– Когда вы писали эти посты и комментарии, вы предполагали, что можете стать жертвой этой этого нового закона?

– Нет, конечно. Матом я там никого никуда не посылал. Может быть была нецензурная брань где-то с кем-то в публичной беседе, если на эмоциях, так сказать, но в социальных сетях стараюсь писать более-менее культурно.

– Вы слышали, наверное, про другие дела по этой статье?

– Я с одной женщиной из нашего города, так скажем, тоже познакомился в социальных сетях, и по этой теме сейчас у нее уже вынесено решение, она его собирается обжаловать. Вот по этой теме мы с ней общаемся.

​– Это Светлана Бакшеева, да?

– Да!

– А до этого вы не знали про все аналогичные дела?

– Ну, если только что-то где-то в социальных сетях опять же обсуждалось, в интернете сообщения какие-то были. Естественно, центральные СМИ особенно об этом не говорят.

– Но про то, что такой закон приняли, вы знали.

– Да, естественно. Его тут в народе обсуждали, что это опять же своего рода цензура, кнут для народа, чтобы заткнуть рот. Нельзя власть ругать, надо только дифирамбы ей петь.

– А почему же вы решили этому закону не следовать, ругать власть, а не петь ей дифирамбы?

– Меня не устраивает эта власть, мне она не нравится. Народ живет в нищете, а правительство Путина за 20 лет нахождения в Кремле ровным счетом ничего не сделало для того, чтобы народ мог жить лучше. Медицина вся развалена, образование все развалено, зарплаты нищенские. Вот такая жизнь меня не устраивает абсолютно! Поэтому я не считаю нужным и возможным похвалы ни Путину говорить, ни Медведеву, ни всему нашему правительству, ни Госдуме. Да и на местном уровне наш мэр просто смотрит в рот губернатору, под его указку пляшет.

– Вам как и Светлане Бакшеевой, и другим людям, которые были осуждены по этой статьей, грозит штраф в 30 тысяч рублей. Это для вас серьезная сумма?

– Это чуть больше моего месячного заработка. Делайте выводы отсюда. Если больше моего месячного заработка, сумма серьезная.

– Как думаете, смогут ли власти с помощью этого закона сделать так, чтобы их меньше ругали в интернете?

Народ очень возбужден!

– Я не думаю. Народ очень возбужден! На фоне даже вот строящейся у нас в области мегасвалки, полигона отходов на станции Шиес народ очень возбужден. Да и в свете пенсионной реформы. Поэтому я не думаю, что этим заткнут народу рот. У меня складывается мнение, что в России вообще назревает вооруженный конфликт, и когда-то он, скорее всего, произойдет. Я, конечно, очень этого не хочу, но от меня в данном случае мало что зависит. Если народ встанет, будет кровавая бойня, - говорит житель Котласа Дмитрий Попперек.

По словам адвоката "Международной Агоры" Станислава Сезенёва, после ознакомления с материалами дела он с Дмитрием Поппереком подготовит обоснование высказываний своего клиента в социальных сетях со ссылкой на действующее российское законодательство и международную практику. "Эта практика предполагает для граждан возможность относиться к органам власти с высоким уровнем критики. Обязанность органов власти и чиновников самого высшего уровня – терпимо относиться к таким высказываниям в отношении себя", – говорит Селезнёв.

В истории с Котласом и массовыми доносами местной жительницы обращает на себя внимание еще одна деталь: первые административные дела по статье, карающей за "неуважение к власти", были возбуждены исключительно из-за постов и комментариев о президенте России Владимире Путине. Теперь полиция начала карать и тех, кто негативно высказывается о местных властях и судьях – например, в случае с жителем Архангельска Александром Пушкиным или с тем же Дмитрием Поппереком, который резко негативно высказывался о губернаторе Архангельской области Игоре Орлове. Лишь одно из 11 дел по новой статье административного кодекса на сегодняшний день полностью прекращено: это дело Вячеслава Шоева из Абакана, который назвал губернатора Хакасии Валентина Коновалова "засранцем". Пять дел закончились наказанием в виде штрафа в 30 тысяч рублей (все пять уже оспорены, в том числе одно, дело ярославского блогера Кирилла Попутникова – уже в ЕСПЧ), остальные ожидают своего рассмотрения в судах первой инстанции.