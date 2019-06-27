Немецкому студенту, писавшему об активистах, запретили въезд в Россию

Студенту из Германии Лукасу Латцу, отчисленному из Санкт-Петербургского государственного университета за интервью с активистами движения "Стоп ГОК", запретили въезд в Россию. Об этом Латц сообщил корреспонденту "МБХ медиа". Он предположил, что запрет на въезд будет длиться пять лет и вынесен на основании статьи об иностранном гражданине, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Латц считает, что Петербургский университет передал его личные данные в Следственный комитет России, ещё до того, как он узнал об интересе полиции к нему. В общежитие полицейские приходили уже с целью запретить ему въезд в Россию. "Великое российское государство, видимо, боится какого-то слабо говорящего по-русски чувака", - сказал немецкий студент корреспонденту "МБХ медиа".

В середине июня Латц был отчислен из СПбГУ, где он находился по студенческому обмену. Поводом стала статья об экологических проблемах в Челябинске, при написании которой он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК", ведущего борьбу против строительства обогатительного комбината.После публикации этой статьи в еженедельной левой газете Jungle World полицейские обвинили его в нарушении миграционного законодательства, поскольку студентам запрещено работать журналистами. На него составили два административных протокола и назначили штраф в 4 тысячи рублей.

В Институте Восточной Европы при Свободном университете Берлина считают "несоразмерной" такую реакцию на исследования своего студента Лукаса Латца по магистерской диссертации и публикацию краткого доклада о ней в онлайн-журнале. Кроме того отмечают, что на Латца оказывалось давление со стороны российских властей "с очевидной целью высылки" его из страны.

Ранее один из профессоров Латца, доктор Георг Витте рассказал Радио Свобода, что полицейские обманными приемами и запугиванием заставили студента признать себя виновным в незаконной журналистской деятельности, причем в двух городах – в Челябинске и Екатеринбурге (второй случай Латц отрицает). На основании этих двух административных нарушений Латцу запретили въезд в Россию (при одном нарушении такое наказание было бы невозможно).