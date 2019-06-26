Интервью и лыжи. За что немецкого студента выслали из России

Студент Свободного университета Берлина 26-летний Лукас Латц, находившийся в течение 10 месяцев по студенческому обмену в университете Санкт-Петербурга, посещал заседания суда по делу "Сети", а потом по своим интересам и собственной инициативе связался с экоактивистами движения "Стоп ГОК", выступающими против строительства Томинского горно-обогатительного комбината под Челябинском. Латц поехал на места протестов против строительства и написал для немецкой еженедельной левой газеты Jungle World статью о российских экоактивистах и их борьбе против строительных планов компании РМК олигарха Игоря Алтушкина. После этого к нему пришли из полиции, указали на административные нарушения и посоветовали признать свою вину. Санкт-Петербургский университет отчислил Латца, и он вынужденно покинул Россию, хотя его виза и действительна до 30 июня.

Лукас Латц вернулся в родной Берлин и, как он рассказал Радио Свобода, его дело успели обсудить и профессора его факультета, и руководство общегерманского союза журналистов, членом которого является студент. Далее в университете еще предстоят обсуждения на ректорате.

Один из профессоров Латца, доктор Георг Витте, заведующий кафедрой культуры в Свободном университете Берлина, рассказал, что полицейские обманными приемами и запугиванием заставили Лукаса признать себя виновным в том, что он, имея только студенческую визу, вел незаконную журналистскую деятельность, причем в двух городах – в Челябинске и Екатеринбурге (второй случай Латц отрицает). На основании этих двух административных нарушений Латцу грозит запрет на въезд в Россию сроком на пять лет (при одном нарушении такое наказание было бы невозможно).

Помимо своей основной специальности, социологии, Лукас уже несколько месяцев изучает русский язык и на нем беседовал с Радио Свобода. Латц рассказал, что случившееся не было для него неожиданным:

– В ходе своей работы над дипломным текстом я много узнавал про российское государство, и я считался с возможностью, что нечто подобное может произойти. Точный сценарий я, конечно, не мог себе нарисовать, и не мог также себе представить, что университет в Санкт-Петербурге настолько тесно взаимодействует с правоохранительными органами государства. Последним я был особенно шокирован. Теперь видно, что университет согласовывает со спецслужбами чуть ли не каждый шаг. Да, я был несколько шокирован, и я понимал и до этого, что меня легко можно отчислить. Но я надеялся на то, что университет не захочет иметь этот скандал и огласку и как-то замнет дело, а теперь скандал получил известность куда большую, чем можно было себе представить, но лично мне теперь это уже не важно.

Интересна деталь об осведомленности тех, кто от имени полиции беседовал с Лукасом:

– При первом разговоре в полиции они говорили со мной только о том, что я не имел права брать интервью, а о статье, которую я опубликовал в еженедельной газете Jungle World, не говорили. Но на следующий день я должен был зайти в полицию, миграционную службу, и там чиновник, сказав, что дело закрыто, внезапно показал мне мою статью, переведенную на русский, и обсуждал со мной отдельные фразы. Что это был за перевод, кто его сделал? Я думаю, что его сделали эти службы сами.

24 июня дело Лукаса обсуждали в Свободном университете Берлина на факультете, где он учится, в Институте исследований Восточной Европы:

– Профессора факультета говорили о том, что делом должен обязательно заняться ректорат и что он должен выработать свою позицию по этому поводу. Мнения на вчерашнем обсуждении были различны. Несколько человек высказались вообще за прекращение сотрудничества Свободного университета с университетом Санкт-Петербурга, они говорили, что надо как минимум обсудить возможность такого ответа. Многие выступавшие говорили, что считают мое поведение в России и все, чем я там занимался, абсолютно нормальным. Я также член профсоюза журналистов Германии, и вчера же мне написал один из руководителей этого общегерманского союза о том, что они разбирали мой случай на федеральном уровне.

– Как вы думаете, будет ли немецкая сторона как-то взаимодействовать с российской стороной по вашему случаю?

– Безусловно. Сначала последует какая-то реакция руководства Свободного университета. Я думаю, что они будут меня защищать и защищать тем самым будущих студентов, которые захотят поехать в Россию по обмену. Тех людей, которые хотели и думали поехать в Россию, этот вопрос волнует, так как никто не хочет, чтобы и с ним произошло нечто подобное.

​– Но вы не совсем обычный студент – вы занимались не только учебой. Вы сами не признаете, что нарушили правила? Или интервью были частью вашей учебной работы?

– Если вы иностранный студент в России, то вам очень и очень легко что-нибудь нарушить. Честно говоря, это было, наверное, не единственное правило, которое я нарушил там, и я знаю еще кучу студентов, которые гораздо больше, чем я, нарушали разные правила. И это совсем легко – обнаружить какие-нибудь нарушения со стороны иностранных студентов, потому что правил очень много. Вопрос в том, хотят ли службы создавать проблемы из-за ваших нарушений. В моем случае они этого хотели, и я думаю, что, может быть, дело было даже и не в конкретной статье. Я не знаю, что им не понравилось. Мне никто напрямую об этом не говорил. Может быть, им не понравилось, что зимой я часто не ходил на лекции, потому что ездил кататься на лыжах, а может быть то, что я присутствовал на нескольких заседаниях по делу "Сети"… Там у всех проверяли на входе документы, и там присутствовал при этих проверках представитель Центра "Э"… Но, кто знает, может быть, их и в самом деле раздражало, что я пропускал лекции и вместо них катался на лыжах… Я не знаю.