"Я летела на этом рейсе", – очевидцы об аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

Очевидцы и пассажиры потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии рассказали подробности катастрофы. "Я летела на этом рейсе. Не дай бог вам такое пережить", – сказала в интервью изданию "Сибирь.Реалии" Дари Дашижигмитова.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился в четверг при посадке в аэропорту Нижнеангарска. На борту находились 46 человек. Погиб пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов, все остальные выжили. По предварительным данным, у самолёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Одна из очевидцев – Елена Дубинкина – заявила, что при посадке самолёта слышала взрыв. Об этом говорит и видевшая аварию Екатерина Богатых. По её словам, "самолёт как обычно заходил на посадку, но сел странно – слишком далеко на полосе, врезался в здание и ещё что-то стоявшее на площадке". "После раздалось несколько взрывов, пошёл дым и начался пожар. Ещё до того, как разгорелся огонь, пассажиры повыскакивали из дымящегося салона сами, трапов не было, ни надувных, ни обычных. К ним ещё никто не успел подъехать. Первой на 2-3 минуте пожара к самолёту водовозка какая-то подъехала, кое-как пыталась тушить. МЧС и скорая почти одновременно - минут через 10", – рассказала Богатых.

"Люди лезли, кто откуда мог, дым чёрный валил, керосин лился, потом хлопки начались, самолёт выгорел весь, один хвост остался. Из самолёта вышел один пилот, весь в крови. Второй погиб", – рассказала в интервью "Сибирь.Реалии" Вероника Панова, которая тоже видела аварию.

По факту жесткой посадки Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. В авиакомпании "Ангара", которой принадлежал сгоревший самолёт, катастрофу пока не комментируют. По предварительным данным, потерпевший крушение Ан-24 выпущен в 1977 году, в парке "Ангары" находился с 2013 года.