Власти не согласовали марш в защиту сестёр Хачатурян в центре Москвы

Власти Москвы не разрешили провести в центре города марш в защиту сестёр Хачатурян и всех жертв домашнего насилия, а также женщин, несправедливо осуждённых за самооборону. Вместо маршрута, начинавшегося на Пушкинской площади, организаторам предложили площадку в районе Люблино, говорится в пресс-релизе "Марша сестёр".
В мэрии утверждают, что на указанном в заявке маршруте отсутствует площадка, на которой могли бы собраться пять тысяч человек. Организаторы считают, что власти хотят "загнать" шествие "подальше от глаз и ушей общественности". Активисты продолжат добиваться согласования мероприятия на центральных улицах Москвы.
В пресс-релизе "Марша сестёр" отмечается, что и раньше акции, связанные с домашним насилием, по решению властей проходили в Сокольниках, а не в центре города, где активисты могут привлечь к проблеме внимание общественности.
Организаторы подчеркивают, что в России проблема, которую планировали обсудить на "Марше сестёр", имеет масштаб национальной катастрофы. По данным активистов, в России от домашнего насилия ежегодно погибает 14 тысяч женщин. Это около трети от общемирового показателя.
- Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- 14 июня сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, было постановлено судить девушек по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр активисты проводят одиночные пикеты в Москве.
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