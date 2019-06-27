Власти не согласовали марш в защиту сестёр Хачатурян в центре Москвы

Власти Москвы не разрешили провести в центре города марш в защиту сестёр Хачатурян и всех жертв домашнего насилия, а также женщин, несправедливо осуждённых за самооборону. Вместо маршрута, начинавшегося на Пушкинской площади, организаторам предложили площадку в районе Люблино, говорится в пресс-релизе "Марша сестёр".

В мэрии утверждают, что на указанном в заявке маршруте отсутствует площадка, на которой могли бы собраться пять тысяч человек. Организаторы считают, что власти хотят "загнать" шествие "подальше от глаз и ушей общественности". Активисты продолжат добиваться согласования мероприятия на центральных улицах Москвы.

В пресс-релизе "Марша сестёр" отмечается, что и раньше акции, связанные с домашним насилием, по решению властей проходили в Сокольниках, а не в центре города, где активисты могут привлечь к проблеме внимание общественности.

Организаторы подчеркивают, что в России проблема, которую планировали обсудить на "Марше сестёр", имеет масштаб национальной катастрофы. По данным активистов, в России от домашнего насилия ежегодно погибает 14 тысяч женщин. Это около трети от общемирового показателя.