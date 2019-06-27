Суд оштрафовал блогера из Смоленска за поста с картинкой Путина

Суд в Смоленске оштрафовал местного блогера из-за публикации в социальной сети "ВКонтакте" поста фотографией президента России Владимира Путина. Сергея Командирова обязали выплатить 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти, сообщает "МБХ медиа".

В апреле этого года блогер опубликовал пост фотографией Путина и подписью "Знает каждый гражданин кто… № 1". В комментарии к своей записи Командиров написал "Чекайте – не засудят, "кишка тонка", всех не пересудят." Полицейские посчитали, что таким образом блогер распространил в интернете "информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

По словам Командирова, сотрудники правоохранительных органов советовали ему признать вину, однако он отказался. Блогер собирается подать апелляцию на решение суда.

Закон об ответственности за оскорбление власти и государственных символов в интернете был принят в конце марта. Нарушителям грозят до 100 тысяч рублей штрафа или административный арест сроком до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Большая часть случаев связана с оскорблением Владимира Путина. 27 мая был составлен протокол на соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за твита с видеозаписью с оглашения решения по первому известному в России делу о неуважении к власти.