Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в феврале прошлого года из-за ошибки экипажа. Об этом говорится в отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В документе отмечается, что приёмники полного давления были обледеневшие. Из-за этого приборы показывали недостоверные сведения. В итоге лайнер потерял управление, перешёл в пике и столкнулся с землёй.

МАК также заявил, что к полёту допустили экипаж, который не в полной мере удовлетворял квалификационным требованиям. В отчёте говорится, что на авиакатастрофу, в частности, могли повлиять спешка экипажа при подготовке к полёту, отказ от обогрева приёмников полного давления и особенности конструкции Ан-148.

Следственный комитет России год назад назвал причиной гибели рейса "Саратовских авиалиний" ошибку пилотов.

С​амолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва – Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля 2018 года. В катастрофе погиб 71 человек – все пассажиры и члены экипажа.