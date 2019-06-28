Член совета директоров "Рольфа" задержан после допроса в СКР

Сотрудники правоохранительных органов допросили и задержали на 48 часов, члена совета директоров группы "Рольф", директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро. Об этом РБК сообщил представитель компании. Ожидается, что в течение ближайших двух суток Кайро будет предъявлено обвинение.



На допросе в Следственном комитете также побывала генеральный директор компании Светлана Виноградова. Её отпустили домой.



Накануне в офисах автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Три топ-менеджера компании в Москве были доставлены в Следственный комитет для допроса. В ходе обысков у них изъяли всю финансовую документацию и офисную технику.

Вчера же Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из богатейших жителей России, основателя группы "Рольф" Сергея Петрова. Его и топ-менеджмент его компании подозревают в выводе денег за границу на сумму в 4 миллиарда рублей, сообщает сайт СКР. Петров считает, что дело может быть связано с его политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании.

Накануне несколько изданий, которых в СМИ называют участниками пула "фабрики троллей", опубликовали материалы о финансировании Петровым Алексея Навального, обратил внимание Forbes.

Сам он находится за границей. В интервью "Ведомостям" он сообщил, что не собирается возвращаться в Россию.

Петров дважды избирался депутатом Госдумы. Он голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.