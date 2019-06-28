Кокорин и Мамаев будут сидеть в одной колонии

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать сроки по делу о драке и хулиганстве в одной колонии. Туда же отправят и остальных обвиняемых по делу спортсменов. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Он не уточнил, о какой именно колонии идёт речь, сообщает "Интерфакс".

Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из ночного клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек за непристойное поведение.​

После инцидента с Соловчуком, футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.

В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима. Два других участника драки – брат Кокорина Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – получили по одному году и пяти месяцам. Кокорин и Мамаев частично признали вину.