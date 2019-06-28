Baza: семья замглавы Минпромторга получила 363 млн за командировки

Издание Baza опубликовало материал, основанный на информации сайта госзакупок о контрактах на организацию командировок чиновников Минпромторга, которые стали предметом недавнего расследования "Трансперенси интернешнл". Согласно полученным данным, контракты регулярно получают близкие заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

Издание отмечает, что с 2016 по 2019 год 13 контрактов на обслуживание командировок выиграла фирма "Сервис 007". Контролирующая доля акций в этой компании принадлежит двум женщинам: это, предположительно, мать и сестра жены замглавы Минпромторга. Кроме этого, совладелец "Сервиса 007" Маргарита Юркан, которую в расследовании называют матерью жены замглавы Минпромторга, – также владелец фирмы "Служба 007", в которой гендиректором работает непосредственно жена Евтухова.

"Сервис 007" организовал ночёвки замглавы Минпромторга во время зарубежных визитов, получив более 360 миллионов рублей на эти цели в течение трёх лет. При этом во всех случаях компания выигрывала контракты без проведения конкурса, поскольку других предложений Минпромторгу не поступало.

В отличие от самих командировок Минпромторга, высокая стоимость которых не считается нарушением закона, выбор фирмы родственников для их обслуживания может быть конфликтом интересов, уверен замгендиректора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов.

По данным расследования этой организации, сам министр часто селился в самых дорогих номерах элитных отелей во время зарубежных командировок. Денис Мантуров заявил, что в этом не было нарушений закона.