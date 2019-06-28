Федеральный суд в штате Вирджиния в пятницу 28 июня приговорил 22-летнего Джеймса Филдса, который причисляет себя к неонацистам, к пожизненному заключению за убийство 32-летней Хизер Хейер и причинение травм ещё 19 участникам протестов в Шарлоттсвилле. 12 августа 2017 года Филдс на автомобиле въехал в группу участников акции против движения белых националистов "Единство правых".



Шествие в Шарлоттсвилле было организовано ультраправыми политическими активистами, которые поддерживают идеи превосходства белой расы. Как отмечает "Голос Америки", движение стало набирать популярность после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.





Либералы и консерваторы раскритиковали президента за его первоначальный комментарий по поводу событий в Шарлоттсвилле. Трамп тогда сказал, что в конфликте неонацистов и их противников "с обеих сторон (были) хорошие люди". Шествие в Шарлоттсвилле стало самым массовым в истории ультраправого движения. Во всех последующих митингах принимали участие гораздо меньше людей.