Путин прокомментировал дела Ивана Голунова и Сергея Петрова

Президент России Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции G20 в Осаке дела журналиста Ивана Голунова и основателя группы "Рольф" Сергея Петрова.

О Голунове

Глава государства назвал произволом то, что случилось с Голуновым, задержанным по делу о наркотиках. Так Путин ответил на вопрос корреспондента "Дождя", который назвал преследование спецкора "несправедливостью".

"Что касается ситуации с Голуновым – там не несправедливость, там произвол!", – сказал Путин, добавив, что произошедшее нужно расследовать и принять "соответствующие решения" по итогам.

На этой неделе подал в отставку замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы, сотрудники которого задерживали Голунова. До этого в связи с делом журналиста уволили двух генералов МВД, о чём ходатайствовал перед Путиным министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

О Петрове

Отвечая на вопрос про основателя "Рольф", Владимир Путин заявил, что не в курсе претензий правоохранительных органов к предпринимателю. Президент пообещал запросить информацию о деле Сергея Петрова, добавив, что "правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность".