Путин прокомментировал дела Ивана Голунова и Сергея Петрова

Президент России Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции G20 в Осаке дела журналиста Ивана Голунова и основателя группы "Рольф" Сергея Петрова.
О Голунове
Глава государства назвал произволом то, что случилось с Голуновым, задержанным по делу о наркотиках. Так Путин ответил на вопрос корреспондента "Дождя", который назвал преследование спецкора "несправедливостью".
"Что касается ситуации с Голуновым – там не несправедливость, там произвол!", – сказал Путин, добавив, что произошедшее нужно расследовать и принять "соответствующие решения" по итогам.
- На этой неделе подал в отставку замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы, сотрудники которого задерживали Голунова. До этого в связи с делом журналиста уволили двух генералов МВД, о чём ходатайствовал перед Путиным министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
О Петрове
Отвечая на вопрос про основателя "Рольф", Владимир Путин заявил, что не в курсе претензий правоохранительных органов к предпринимателю. Президент пообещал запросить информацию о деле Сергея Петрова, добавив, что "правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность".
- Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня. Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования – в частности, о похоронном бизнесе Москвы.
- В отношении основателя группы "Рольф" Сергея Петрова Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бизнесмена и топ-менеджмент его компании подозревают в выводе денег за границу на сумму в 4 миллиарда рублей. В пятницу суд поместил под домашний арест топ-менеджера "Рольф" Анатолия Кайро. Петров считает, что дело может быть связано с его политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании. Сам он находится за границей. В интервью "Ведомостям" Петров сообщил, что не собирается возвращаться в Россию.
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