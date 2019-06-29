Осуждённый российским судом политзаключённый досиживает свой срок в Харькове

Украинец Сергей Литвинов, осуждённый российским судом и признанный политзаключённым Министерством иностранных дел Украины и правозащитным центром "Мемориал", досиживает назначенный ему срок в колонии на территории Украины. Освободить его не даёт международный договор между Россией и Украиной. На это обратили внимание телеканал "Громадское" и "Новая газета".

Жителя села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону. В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове восемь с половиной лет заключения за разбой. Перед этим его обвиняли в военных преступлениях на востоке Украины, но позднее эти обвинения были сняты.

МИД Украины включил Литвинова в список заключённых, незаконно удерживаемых в России, политзаключённым его согласился признать правозащитный центр "Мемориал", отметивший, что уголовное преследование украинца осуществлялось с нарушением его права на справедливое судебное разбирательство.

В марте нынешнего года Литвинов был передан Украине. Но он не был там отпущен, а продолжает оставаться заключённым, досиживая свой срок в колонии в Харькове. По процедуре обмена заключёнными, украинский суд должен согласиться с приговором в России и подтвердить, что он останется в силе и после передачи человека на родину. Подписанная Россией и Украиной Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания запрещает помиловать Литвинова, а в случае, если он будет выпущен досрочно, его уголовное преследование в России будет признаваться законным, — отмечает "Новая газета". Тем не менее Литвинов попросил о помиловании президента Зеленского, ответ на эту просьбу на момент написания статьи получен не был.

Украина считает, что в России незаконно удерживаются около 120 граждан страны, отмечает "Новая газета". Самые известные такие заключённые — обвинённый в терроризме режиссёр Олег Сенцов и обвиняемые в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов Николай Карпюк и Станислав Клых. В случае их передаче Украине законно освободить их так же будет невозможно, пишет "Новая газета".