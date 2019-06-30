Последний старинный квартал. Спасут ли историческую застройку Новосибирска

В Новосибирске архитекторы разработали концепцию реконструкции одной из первых улиц города – улицы Инской. Здесь сохранились деревянные и каменные дома, построенные в то время, когда город еще назывался Новониколаевском. Вся эта историческая застройка сейчас находится под угрозой сноса. По мысли авторов проекта, территория Инской должна быть преобразована в общественно-культурный кластер.

Хозяйка дома с изящными оконными переплетами в стиле "сибирский модерн" говорит, что хотела было поменять окна на современные пластиковые, да узнала, что дом предназначен на снос. На вопрос, не жалко ли, отвечает: "Да нет, мы тут 50 лет прожили. Хватит. А вообще дому больше 100 лет. Тут раньше купец жил".

– Что же, дом уже ветхий?

– Крепкий. Знаете, в своем доме все время что-то чинишь, что-то подправляешь. Мы за этим следили, – говорит моя собеседница. Не все владельцы были столь рачительны. На Инской есть и руинированные дома, и участки с вовсе снесенными постройками. Но на заборах висят объявления о продаже. Центр города неподалеку, и земля здесь не из дешевых. Еще есть усадьбы, в которых давно постоянно не живут, но люди используют их как дачи.

Улица Инская длинная. Она протянулась вдоль реки Оби. Здесь начали селиться в 1894 году. Выбор места был связан с возведением железнодорожного моста через реку. Собственно, благодаря строительству Западно-Сибирской магистрали и возник Новониколаевск. Сейчас фрагмент старого моста оставили на память. Около него разбит парк "Городское начало". Дальше – благоустроенная и озелененная набережная. Все это с недавних пор стало модным местом для прогулок и увеселений. По замыслу архитекторов улица Инская может стать логичным продолжением парковой зоны. Частью отреставрированные, частью воссозданные по архивным чертежам и планам дома планируется приспособить под ресторанчики, сувенирные магазины, музеи и тому подобные заведения. Если же кто-то из владельцев пожелает остаться жить в своих домах – тем лучше.

Строго говоря, речь идет не обо всей улице, а лишь об одном квартале. Немалая часть Инской уже застроена современными многоэтажками, и тут уж ничего не поделаешь. Уцелевший квартал сейчас имеет жалкий вид. Пыльная дорога, никогда не знавшая асфальта, дикие заросли на месте былых палисадников. И все же – считают авторы архитектурной концепции – улице можно вернуть былое очарование.

Редкий для Новосибирска случай: улица Инская никогда не переименовывалась. Топоним образован от названия притока Оби – реки Ини. Точно так же не менялась планировка. Как были когда-то нарезаны одинаковые участки, такими они и остались. А вот постройки все разные. Это зависело от достатка и от традиций тех мест, из которых приехали в только что формирующийся город люди. Кто-то строил одноэтажные домики, а кто-то двухэтажные. Одни крыли крыши тесом, другие железом. Есть здания с богатой резьбой по дереву. Есть со скромными наличниками. Уклад первых поселенцев был смесью деревенской и городской жизни. Во дворах строились службы – амбары, бани, курятники, погреба, коровники, конюшни и завозни (помещения для телег и саней). Но также было на Инской фотоателье. В 1915 году на улице еще не существовало ни водопровода, ни электричества, а у извозчика Киселева уже был телефон. Конечно, он не был простым извозчиком, а, как сказали бы мы сейчас, владельцем бизнеса. Купцом.

Концепцию "Николаевские кварталы улицы Инской" доцент Новосибирского архитектурного университета Анна Наволоцкая вместе со своими учениками разработала по собственному почину. Теперь она занимается хлопотами по продвижению дорогостоящего проекта:

– Было несколько совещаний в Министерстве строительства Новосибирской области. Наша концепция была также передана в Агентство инвестиционного развития (АИР). Мы нашли инвестора, который готов хоть сегодня приступить к реализации задуманного нами.

– Можете сказать, кто этот предприниматель?

– Думаю, пока не стоит. Скажу лишь, что это большой бизнес. Это иностранный инвестор, у которого здесь, в России, своя строительная техника. Компания этого инвестора у себя на заседании рассмотрела наш проект. Они подтвердили, что заинтересованы в его реализации. Мы привели представителя этого инвестора к нам в АИР. Прошло совещание. В первый раз все были настроены достаточно оптимистично. В том числе обсуждалось государственно-частное партнерство. После этого представители инвестора попросили запланировать встречу на конец апреля. К этому времени в Новосибирск должен был как раз приехать хозяин бизнеса. В нашем городе у него есть другие, и очень крупные проекты. Заодно он собирался посетить АИР и выразить там свои намерения. Но, к сожалению, Агентство инвестиционного развития было совершенно не готово к этой встрече, хотя она, повторяю, была назначена. Вместо специалиста, который до этого проводил встречу с нами, были выставлены молодые ребята. Они сказали, что ничего не знают насчет проекта по Инской улице. Вместо этого конкретного вопроса предложили поговорить об инвестиционных возможностях Новосибирской области. Владелец бизнеса был просто взбешен. В тот момент я думала, что мы с ним закончили. Но нет. Недавно его компания попросила предоставить краткое резюме. Я очень рассчитываю, что они все-таки к нам вернутся.

А вообще, конечно, все это будет решаться на уровне новосибирского руководства. Важно, чтобы проект заразил кого-то из чиновников. Чтобы это стало его делом. Отношения с чиновниками у нас неровные. От меня ждали этот проект раньше, чуть ли не в октябре или ноябре, ведь мы и раньше заявляли о предварительных наработках. Но у меня как у преподавателя вуза очень плотный график. Потом я была удивлена, когда в декабре позвонили с вопросом – где ваш проект? Я говорю, у нас что, договор с вами? Или мне заплатили? Почему вы от меня его требуете в таком тоне? Тут у телефонного собеседника голос изменился. Он стал не таким требовательным. Он сказал, что надо бы проект разработать. Честно скажу, можно было бы ничего не делать, но я вдруг поняла, что мы ответственны перед городом. Для исторической среды улицы Инской с ее интересными домами это – последняя возможность. Поэтому я приняла обязательство к 4 марта предоставить проект. Так и вышло.

– Вы назвали эти дома "интересными". Чем они ценны?

– На Инской, несмотря на то что все делалось по плану, то есть участки нарезались по линеечке, и это не было хаотичным строительством, а устраивались именно кварталы, но тем не менее, нет такой богатой деревянной застройки. Но мы должны ценить то, что у нас было. И хотя наши дома по богатству, может быть, уступают томским или иркутским домам, другого прошлого у нас нет.

У нас были достаточно интересные образцы деревянного зодчества, с богатой резьбой. Я еще застала то время. Студенткой мы выходили на обмеры. Все это было. Но, к сожалению, этих зданий уже нет. Но что-то подобное сохранилось на Инской. Мы можем, сохранив то, что имеем сегодня, где-то воссоздать то, что было. Пусть там будет некий элемент "диснеезации", но он для нас будет очень важен, потому что мы получим представление о той среде, которая некогда существовала. Это очень важно и в плане просвещения, и в плане воспитания местного патриотизма. Наконец, это очень важно для привлечения туристов в наш город, которым сейчас в нашем городе делать совершенно нечего, – говорит Анна Наволоцкая.

Действительно, по большому счету Новосибирск может гордиться не скромной первоначальной застройкой, а более поздними объектами. Главные архитектурные достижения – это сибирский авангард, памятники конструктивизма. Тем не менее, с Анной Наволоцкой согласна ответственный секретарь Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, старший научный сотрудник Краеведческого музея города Наталья Минина:

– Почему мы должны сохранять улицу Инскую? На самом деле, мы же там сохраняем не архитектуру нашу. На самом деле, не было никакой новониколаевской архитектуры. Она не успела сложиться. У нас город очень молодой. Главный посыл – мы сохраняем там историю города. Деревянное зодчество в нем сохранилось фрагментарно, на уровне отдельно стоящих домов. Для Новониколаевска в Новосибирске не осталось места. А Инская улица – это, между прочим, наше начало. И это не придуманное начало. Я по крупицам изучила эту улицу, и оказалось, что действительно вот на этом кусочке, который мы собираемся сохранить, всего лишь на протяжении одного квартала проживало 15 первых жителей города, которые приехали сюда в 1893–94 годах. 15 человек! А на всей улице – 46 первых жителей. То есть это, на самом деле, действительно история, и там ничего придумывать не нужно. По архивам про многих из этих людей мне удалось найти сведения об их быте, их взаимоотношениях, о том, как они вообще выживали в этом городе. Строили здесь быстро, артельщики работали. Сюда приехали люди со всей страны, из 26 губерний Российской империи – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Это были абсолютно разные люди.

Есть скептики, которые недоумевают, зачем нам сохранять этот маленький, как сейчас принято говорить, город Новониколаевск? Зачем нам вот эта скромная история? Но сейчас же очень много говорят про идентичность. Вот ее ищут у нас, и тут немало спекуляций. То возводят дату основания города к существовавшему на месте Новосибирска селу Кривощеково, то вообще к Петру Первому. Пытаются посоревноваться с Томском – может быть, мы еще старее их. Я смотрю на этот сумбур – кто во что горазд. На самом деле с нашей идентичностью все очень понятно. Город Новониколаевск появился как единственный мегаполис в Российской империи из новых городов – вот это и есть наша идентичность. Мы появились как город нового типа, мегаполис рубежа 19–20-го веков. Это ранний индустриальный город. Мы сейчас тоже мегаполис, и мы – наследники того дореволюционного мегаполиса. Именно эту историю можно рассказывать только на Инской. Еще раз говорю: ничего придумывать там не нужно, там просто нужно следовать историческому материалу, – заявляет Наталья Минина.

Презентацию проекта "Николаевские кварталы на улице Инской" устроил в Музее Новосибирска его сотрудник Константин Голодяев. По окончании встречи архитекторов с общественностью он заявил:

– В отношении не только данного проекта, но и многих других, даже, наверное, большинства проектов по восстановлению старинных домов, нуждающихся в реставрации или реконструкции, я настроен очень пессимистично. Потому что я знаю, каков городской бюджет, каково состояние городского хозяйства и каковы приоритеты власти. Ими, к сожалению, являются интересы застройщиков. При этом власть во многом способствует и сохранению культурного наследия – ну, насколько может. Но мы сейчас говорим об очень большом проекте. Для него нужен или один мощный инвестор, или несколько. На сегодняшний день такой потенциальный инвестор есть, однако он то принимает решение, то все переносится на неопределенный срок. Между тем я слышал заявление представителей власти о том, что планируется застройка этого квартала. Было сказано, что если вы до конца года этот проект не переведете в стадию реализации, хотя бы в ее начальную стадию, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Конкретного инвестора, желающего начать застройку этого квартала, возможно, пока нет, но это дело скорого времени – застройка планируется.

– И это значит, что все старинные дома на Инской улице будут снесены?

– Все. За исключением двух зданий, уже имеющих охранный статус памятников культурно-исторического наследия.

Мы подали заявку, чтобы памятниками стали еще два дома на этой улице. Чтобы они приобрели статус вновь выявленных объектов, но нам отказали. Точнее, не то чтобы совсем отказали, но было принято решение, что их поставят на учет как объекты культурного наследия, если только концепция исторического квартала будет воплощена. В противном случае их тоже снесут. Это самый пессимистический прогноз. Но я очень хотел бы, чтобы проект состоялся, это мое, и не только, большое желание. Специально для этого я организовал в нашем музее встречу горожан с авторами концепции, пригласил сюда множество журналистов, чтобы донести этот вопрос до властей и общественности.

– Вы говорите – власти. А конкретно от кого зависит решение вопроса?

– Город здесь не потянет. Куда в большей степени судьба Инской улицы зависит от руководства Новосибирской области.

– То есть от губернатора Андрея Травникова?

– Я не знаю, от губернатора ли, от Минстроя, Минкультуры или туризма, но точно, что от области. Дело в том, что еще в 2017 году был принят федеральный проект, предусматривающий строительство таких исторических кварталов в нескольких городах страны, в том числе в Новосибирске. Два года назад мы вроде бы даже за это взялись, мы собирались в Музее Новосибирска, проводили совещания. Квартал этот на примете уже несколько лет. Тогда была встреча в Университете архитектуры, где студенты делали свои проекты на эту тему. А потом – раз! – и куда-то все это исчезло. Этот вопрос больше не поднимался властями. Что там с ним стало – я не знаю. В любом случае, повторю, городской бюджет это точно не потянет. Эта задача как минимум для областных властей, а вообще это должен быть федеральный проект. В ранге федерального проекта у нас в Новосибирске сейчас ведется строительство Ледового дворца спорта для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023. Вот к нему бы и привязать не только ледовую арену, но и культурологические объекты. Для такого события нужна инфраструктура и туристическая программа. Это точно так же, как при строительстве жилого дома где-то рядом предусматривается детский сад, школа и парковые зоны. Мы не можем построить один стадион и сказать: "Вот, играйте, ребята" – и все. Нет, нужно какие-то сопутствующие культурно-социальные объекты тоже планировать. Это должен быть региональный проект федерального уровня. Но как минимум областная администрация должна им заинтересоваться, – говорит Константин Голодяев.