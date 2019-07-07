"Продажи Путина" обвалились. Иван Чумаков – о майках с принтом

Ни для кого не секрет, что в России отсутствует прозрачная система сбора и анализа данных общественного мнения. Поэтому государственная пропаганда с лёгкостью вводит в заблуждение миллионы обычных граждан, создавая ощущение абсолютной устойчивости режима Владимира Путина. Однако в последние месяцы возникла новая проблема: публичные мероприятия с участием президента страны, вроде недавней "Прямой линии", оголяют падение его рейтинга настолько, что ничего невозможно "пересчитать" и исправить.

Пожалуй, главное, что страна могла лицезреть на телеэкране: стремительно увядающего политика, заботящегося только о нерушимости своих иллюзий. Это выступление Путина посмотрело около 5,3 млн россиян, минимальное количество зрителей с 2011 года (максимальное внимание к прямой линии пришлось на 2015 год, вслед за Крымом и Донбассом – 8,3 млн человек). Для страны с населением в 140 млн человек (из которых около четверти – пенсионеры, естественная опора режима) даже показатель в 8,3 млн зрителей не назовёшь выдающимся. А снижение рейтинга почти вдвое для политика, который, по уверениям госпропаганды, в течение двух десятилетий остается гарантом жизнеспособности огромной страны, можно смело назвать глубоким политическим кризисом.

Жизненный цикл системы Путина подходит к концу, несмотря на все попытки остановить политическое гниение

В последние дни в Telegram-пространстве обсуждают, не побоюсь этого слова, новый статистический показатель, характеризующий уровень поддержки президента России со стороны наиболее консервативной части населения: "Раньше у нас на черноморском пляже продавали футболки с Путиным, и они были довольно популярны, а в этом году – не продают". Я проверил эту информацию, и представьте себе, это правда: футболки, кружки, брелоки с изображением Владимира Путина во многих торговых точках исчезают из продажи.

Чтобы было понятно: туристов, отдыхающих на российском черноморском побережье, можно назвать самыми консервативными в стране. Это практически "монахи-отшельники" туристического рынка: стоимость отдыха высока, а сервис и качество отдыха невелики, очень часто – на "совковом" уровне. Много где за границей можно отдохнуть дешевле и качественнее, но консерваторы всё равно едут на российское побережье! Вы спросите: при чём здесь политика, ведь это всего лишь характеристика состояния локального рынка сбыта конкретного товара?

Но я вижу в этом большее. Потребители услуг у тёплого русского моря, которые работают целый год, чтобы неделю провести в Туапсе, в огромном своём большинстве положительно относились к Путину, как минимум, видели в нём символ стабильности. И то, что они не желают использовать этот символ сейчас, свидетельствует о внутреннем идеологическом кризисе. Любая политическая система имеет свой жизненный цикл, и жизненный цикл системы Путина подходит к концу, несмотря на все попытки остановить политическое гниение.

Иван Чумаков – блогер, Краснодарский край

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