Песков: разговор Мэй с Путиным по делу Скрипалей был жёстким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть беседы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Владимиром Путиным, которая касалась отравления Скрипалей, была "жёсткой" и "предельно откровенной".

По словам Пескова, Путин "достаточно доходчиво" объяснил премьер-министру "всё, что требовало объяснений по этому делу", но ему трудно сказать, осталась ли Мэй удовлетворена услышанным.

Других подробностей разговора Песков не сообщил, добавив лишь, что, по его мнению, британская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств вины России в отравлении Скрипалей. "Иначе они были бы каким-то образом опубликованы", – резюмировал пресс-секретарь Путина.

Встреча Мэй с Путиным состоялась 28 июня в японском городе Осака во время проведения саммита G20. Та её часть, в которой затрагивалось дело Скрипалей, прошла за закрытыми дверями только в присутствии переводчиков.