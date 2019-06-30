Песков: разговор Мэй с Путиным по делу Скрипалей был жёстким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть беседы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Владимиром Путиным, которая касалась отравления Скрипалей, была "жёсткой" и "предельно откровенной".
По словам Пескова, Путин "достаточно доходчиво" объяснил премьер-министру "всё, что требовало объяснений по этому делу", но ему трудно сказать, осталась ли Мэй удовлетворена услышанным.
Других подробностей разговора Песков не сообщил, добавив лишь, что, по его мнению, британская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств вины России в отравлении Скрипалей. "Иначе они были бы каким-то образом опубликованы", – резюмировал пресс-секретарь Путина.
Встреча Мэй с Путиным состоялась 28 июня в японском городе Осака во время проведения саммита G20. Та её часть, в которой затрагивалось дело Скрипалей, прошла за закрытыми дверями только в присутствии переводчиков.
- Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, сотрудничавший с британской разведкой, и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Кроме них в результате действия "Новичка" пострадали трое граждан Великобритании – Чарли Роули, Ника Бейли, Дон Стёрджесс. Последняя скончалась. Скрипалям удалось выжить. Их нынешнее местонахождение тщательно скрывается.
- По версии следствия, на Скрипаля могли совершить покушение его бывшие коллеги. Расследовательская группа Bellingcat установила их имена – это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые, по данным группы, въехали в Британию по поддельным паспортам на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.
- По данным BBC и Bellingcat, действиями Чепиги и Мишкина руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. Он въезжал на территорию Великобритании по паспорту, номер которого лишь на несколько цифр отличался от номеров документов предполагаемых отравителей Скрипалей. Журналисты также обнаружили звонок Сергеева на телефонный номер, который, по мнению источников BBC, мог принадлежать его связному в российской разведке. Этот номер принадлежал аппарату, который никогда не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI, уникального номера для идентификации мобильных телефонов. Кроме того, вопреки российскому законодательству, номер в течение нескольких лет не имел владельца.
- Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.
- В четверг Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что "предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле". Он добавил, что не считает, что "предателей нужно наказывать таким образом, как в Солсбери, но они всё равно должны быть наказаны".