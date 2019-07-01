В Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках подростка в полиции

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников полиции по Колпинскому району. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Наказание по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

По версии следствия, вечером 28 мая в 80-м отделе полиции полицейские ударили четыре раза 17-летнего Вадима Коваля резиновой палкой в область ягодиц и дважды ударили по голове. У молодого человека диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки.

Ранее об избиении сына рассказала Радио Свобода его мать Олеся Коваль. По её словам, вечером 28 мая он вышел в магазин, чтобы купить пакет семечек. Сотрудники магазина заподозрили его в краже, а охрана вызвала полицию. Подростка доставили в отделение, где, по словам Вадима Коваля, его избивали дубинками и кулаками, в том числе в живот. После одного из ударов Вадима стошнило кровью. Полицейские требовали, чтобы он сознался в краже. Коваль отказался подписывать какие-либо документы.

Забирать подростка из полиции поехала бабушка. Она увидела внука окровавленным и с наручниками, застегнутыми за спиной, лицо распухшее, вся одежда грязная и в следах от ботинок, рассказала Олеся Коваль. В больнице у Вадима Коваля диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы и гематомы лица.

Сотрудники полиции заявили, что подросток уже был избит, когда его доставили в отделение.

Адвокат Дмитрий Герасимов сообщил, что в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу также отрицали причастность полицейских к пыткам, и завели дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия, якобы применившего силу к Ковалю.