В результате нападения в Чечне погиб полицейский

Один сотрудник полиции в Чечне погиб в результате нападения неизвестного на пост полиции. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По их словам, инцидент случился около 14.00 часов на контрольном пункте на окраине села Бамут. Сообщается, что неизвестный подошёл к сотруднику МВД и нанёс ему ножевое ранение, после чего бросил гранату.

Полицейский скончался по дороге в госпиталь. Нападавшего убили, уточнили в управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.