Украинский заключённый Павел Гриб обратился к Зеленскому и Раде

Отец украинского заключённого Павла Гриба, осуждённого российскими властями по обвинению в содействии терроризму, опубликовал письмо сына из российского СИЗО. В нём Гриб обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады с требованием "решить наконец судьбу" всех арестованных и осуждённых российскими властями граждан Украины.

Гриб напомнил, что со времени первого и пока единственного обмена заключёнными между Украиной и Россией, которую он в письме называет "страной-агрессором", прошло уже немало времени, а количество преследуемых по политическим мотивам только увеличивается. Сейчас их, по словам Гриба, более ста человек, и они "мордуются каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до Магаданской области".

"Нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались и предали то, за что боролись и во что верим", – написал Павел Гриб, отметив, что "какое бы разочарование в Украине не было" и "какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, её обязанность – освободить пленных и политзаключенных и не допустить новых".

Также Гриб от имени всех заключённых в российских тюрьмах украинцев потребовал закрыть государственную границу с Россией и Белоруссией, "разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами". Любая другая политика, по мнению автора письма, является государственной изменой.

Павел Гриб пропал на территории Белоруссии 24 августа 2017 года по дороге в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой он познакомился в соцсетях. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Павла Гриба, обвинённого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, к шести годам колонии общего режима. Гриб вину не признаёт. В понедельник, 1 июля, ему исполнился 21 год.

В понедельник же стало известно, что двадцати четырём украинским морякам, задержанным ФСБ в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе, а затем арестованным российским судом по обвинению в нарушении государственной границы РФ, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, на данный момент обвинения предъявлены уже восьми арестованным. По графику процедура должна завершиться 9 июля. "Таким образом, следствие по делу фактически завершено", – пояснил адвокат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился через СМИ к президенту России Владимиру Путину, призвав его освободить моряков и "вернуть их родителям".

Тема моряков стала одной из основных и в ходе переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. После неё Путин заявил, что вопрос моряков будет решаться "в рабочем порядке".

Также в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин, которого Зеленский обвинил в непредоставлении информации об ответе России на решение международного суда по украинским морякам, объявил, что уходит в "политический отпуск". Он призвал присоединяться к нему тех, кого не устраивает "политический бардак".