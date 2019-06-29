Президент России Владимир Путин назвал тему арестованных российским судом украинских моряков приоритетной в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп сделал фокус на моряков в беседе лидеров двух стран, состоявшейся на форуме G20 в Осаке.

По словам Путина, вопрос с украинскими моряками будет "разобран в рабочем порядке", — цитирует его агентство РИА "Новости". "Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон", — заявил политик.

Осенью прошлого года российские пограничники захватили у берегов аннексированного Крыма три украинских военных корабля вместе с их экипажами – это 24 человека. По решению Международного трибунала ООН по морскому праву Россия должна была освободить моряков до 25 июня, однако Москва не стала его исполнять.

27 июня отпустить моряков попросил Путина президент Украины Владимир Зеленский. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", – заявил президент Украины на брифинге в Киеве.