Алексея Навального арестовали на десять суток

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на десять суток главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии.

По версии обвинения, 12 июня, во время шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.

При этом на прошлой неделе Хорошевский суд вернул материалы дела Навального в отдел полиции по району Строгино "для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению". По словам главы ФБК, на сегодняшнем судебном заседании в качестве доказательства его вины полицейские предоставили фотографии и видеозапись, на которых Навального нет, а также рапорт о том, что обвиняемый перекрыл улицу, по которой он даже не шёл.

Свой арест политик связывает с активным участием в кампании по выдвижению оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября.

Несмотря на то что активисты штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией ежедневно подвергаются арестам и нападениям, для главы ФБК сегодняшний арест – первый в этом году. В общей же сложности Навальный арестован по административным делам уже двенадцатый раз и провёл в спецприёмниках более двухсот дней.

Всего 12 июня, во время несанкционированного шествия в поддержку Ивана Голунова, полицейские задержали более 500 человек. Для разгона акции полиция применяла силу. Несколько протестующих обратились за медицинской помощью.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал своё новое расследование, согласно которому глава столичного отделения "Единой России", зампред Мосгордумы Андрей Метельский, и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью почти в 6 миллиардов рублей.

По данным Навального, семья Метельского с 2007 года купила четыре гостиницы в Австрии, которые зарегистрированы на мать зампреда Мосгордумы Эльдибитту Метельскую.

В собственности у членов семьи "единоросса" также несколько элитных квартир в Москве и две дачи на Рублевке, а компании, связанные с депутатом, занимаются строительством гостиничного комплекса недалеко от Павелецкого вокзала в Москве и элитного жилого комплекса в Лефортове.

​Сам Метельский в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой говорится в расследовании Навального, и что его мать купила её на законно заработанные средства.